भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं थे। शिखर धवन को सीरीज के पहले मैच में मौका मिला था, लेकिन वो दोनों ही पारियों में फ्लॉप साबित हुए। जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह केएल राहुल को टीम में शामिल करना बेहतर समझा। शिखर धवन ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आलराउंडर शोएब मलिक का हाल पूछा है। धवन ने ट्विटर पर लिखा, कि ‘मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करोगे’। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान शोएब मलिक के सिर पर गेंद लग गई, जिसके बाद वो चोटिल हो गए थे। शिखर धवन की इस ट्वीट पर पाकिस्‍तानी फैंस ने जमकर तारीफ की है। एक फैन ने लिखा कि धन्यवाद धवन पाजी, आपलोगों की दुआ रही तो मलिक जल्द ही मैदान पर खेलते नजर आएंगे। वहीं कुछ फैंस ने धवन के इस व्यवहार से खुश भी हुए।

शिखर धवन के इस ट्वीट को कई फैंस ने रिट्वीट किया। दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है, ऐसे में खिलाड़ी जब एक-दूसरे की फिक्र करते हैं या दुखों में शामिल होते हैं तो फैंस को भी काफी अच्छा लगता है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भारतीय खिलाड़ी से भी काफी लगाव रखते हैं, यही वजह है कि भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ी काफी पॉपुलर हैं। शिखर धवन तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर टीम में वापसी कर सकते हैं।

Janab @realshoaibmalik, hope you’re recovering well and will be fit soon to be back on the field! Take care

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 18, 2018