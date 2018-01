पिछले कुछ समय से भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट की सबसे सफल टीम रही है। यही वजह थी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम से क्रिकेट फैंस जीत की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि विराट कोहली की कप्तानी में इस बार भारतीय टीम एक और इतिहास रचने में कामयाब होगी। सेंचुरियन टेस्ट हारने के साथ ही भारत का दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर सपना बनकर ही रह गया। दोनों ही मैचों के दौरान कप्तान विराट कोहली ने टीम में कई बदलाव किए, लेकिन विदेशी दौरों के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में एक ऐसा रिकार्ड अपने नाम कर लिया है जिससे हर खिलाड़ी दूर रहना चाहेगा। पुजारा मैच के आखिरी और पांचवें दिन बुधवार को भारत की दूसरी पारी में रन आउट हुए। इसी के साथ वह टेस्ट मैच की दोनों पारियों में रन आउट होने वाले भारत के पहले और दुनिया के 23वें बल्लेबाज बन गए हैं।

चेतेश्वर पुजारा के अलावा पहली पारी के दौरान हार्दिक पांड्या भी रन आउट हुए, लेकिन आज तक अजिंक्य रहाणे कभी इस तरह से आउट नहीं हुए हैं। रहाणे ने अब तक खेले गए टेस्ट मैचों में 149 बार पार्टनरशिप की है, लेकिन इस दौरान ना तो वो और ना ही उनका पार्टनर रन आउट का शिकार हुआ है। अजिंक्य रहाणे के नाम यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि, इस सीरीज में रहाणे को अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है।

If India want to do away with the run outs then there is a bloke called Ajinkya Rahane who has had 149 partnerships in Tests without ever being involved in a run out – currently a WORLD RECORD! #RSAvInd

— Mazher Arshad (@MazherArshad) January 17, 2018