भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को क्रिकेट फैंस ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुक्रवार को नजरअंदाज किया। दरअसल, शनिवार को होने वाले वनडे मैच से पहले टीम के खिलाड़ी नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी दौरान पांड्या भी वहां पहुंचे। पांड्या को देख फैंस के बीच किसी तरह का उत्साह देखने को नहीं मिला। चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में पांड्या अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। पांड्या के इस इंटरव्यू के बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बैन की सिफारिश की। हालांकि, पांड्या और राहुल को फिलहाल पहले मैच से बाहर कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए है। पहले मैच में पांड्या का खेलना अभी तय नहीं है, हालांकि वह टीम के साथ शुक्रवार को नेट में प्रैक्टिस के दौरान नजर आए। जब पांड्या प्रैक्टिस के बाद वहां से जाने लगे तो आस पास मौजूद फैंस ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित नजर आए। फैंस धोनी को देख जोर-जोर से माही माही चिल्लाने लगे।

धोनी ने भी फैंस को निराश नहीं किया और उनके पास पहुंचकर आटोग्राफ देना शुरू कर दिया। धोनी के साथ आटोग्राफ के अलावा फैंस ने सेल्फी भी खिंचवाईं। इस दौरान धोनी अपने प्रशंसकों के बीच आकर काफी खुश दिखाई पड़ रहे थे। टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा था और वह इस प्रदर्शन को वनडे सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेंगे। बता दें कि टेस्ट सीरीज के दौरान अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करने वाले ऋषभ पंत वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं।

MSD fever at the SCG post practice. Humble as always, @msdhoni signed a few autographs for the fans who had gathered to watch #TeamIndia train before the 1st ODI #AUSvIND pic.twitter.com/AoBsBf2WyF

— BCCI (@BCCI) January 11, 2019