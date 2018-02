Ind vs SA 4th ODI: मैच से पहले नेट पर हार्दिक पंड्या ने बहाया जमकर पसीना, मैदान पर बरसा सकते हैं रन

दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज(10 फरवरी) को खेला जाएगा। अभी तक खेले गए तीनों ही मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम अगर चौथा वनडे जीतने में कामयाब रहती है तो वह एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या मैच से पहले नेट पर प्रैक्टिस करते नजर आए। हार्दिक पंड्या वनडे सीरीज में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं। टेस्ट सीरीज में हार्दिक पंड्या ने अपने बल्ले से टीम के लिए कुछ अहम रन जरूर बनाए थे, लेकिन वनडे सीरीज में अभी तक उनका बल्ला खामोश ही रहा है। ऐसे में पंड्या बाकी के बचे हुए तीन मैचों में बल्ले से भी रन बनाना चाहेंगे। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे पंड्या के लिए चौथा वनडे बेहद खास हो सकता है। हार्दिक पंड्या बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी विरोधी टीम पर बेअसर साबित हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर जहां एक ओर भारतीय गेंदबाज उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं पंड्या की गेंदबाजी भी अभी तक औसत दर्जे की ही रही है।

हालांकि, हार्दिक पंड्या उन खिलाड़ियों में से हैं, जो ज्यादा दिनों तक फॉर्म से बाहर नहीं रहते। पंड्या खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका फॉर्म में आना टीम के लिए कितना जरूरी है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिसियल ट्वीटर अकाउंट पर नेट प्रैक्टिस की एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पंड्या बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चौथे वनडे से पहले भारतीय टीम पर दबाब ना के बराबर है।

.@hardikpandya7 spending some “quality” time at the nets ahead of the 4th ODI at Wanderers #TeamIndia #SAvIND pic.twitter.com/0eHqIc4bcB

— BCCI (@BCCI) February 9, 2018