शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत को जीत के लिए 323 रनों की जरूरत थी, लेकिन पूरी टीम 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे अधिक 46 रन सुरेश रैना ने बनाए, वहीं कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर दूसरे हाई स्कोरर रहे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त शुरुआत की। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। कुलदीप यादव ने बेयरस्टो के रूप में भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद यादव ने जेसन रॉय को भी पवेलियन भेजने का काम किया। दो विकेट जल्दी गिरने के बाद जो रूट और इयोन मॉर्गन ने टीम को संभालने का काम किया। दोनों के बीच बहुमूल्य 103 रनों की साझेदारी हुई। मॉर्गन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद कुलदीप यादव की गेंद पर शिखर धवन को कैच थमा बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स कुछ खास नहीं कर पाए और पांच रन बनाकर आउट हो गए।

हार्दिक पंड्या ने बेन स्टोक्स को विकेट के पीछे धोनी के हाथों कैच आउट कराया। धोनी स्टोक्स का शानदार कैच पकड़ खुशी से हवा में उछल गए। वहीं हार्दिक पंड्या ने मैदान पर डांस कर इस विकेट का जश्न मनाया। पंड्या ने ब्रावो स्टाइल में डांस किया और स्टेडियम की ओर ईशारा भी किया। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस मुकाबलो को देखने ब्रावो भी आए।

Ben Stokes nicks it to MS Dhoni’s hands. Hardik Pandya gave a dance tribute to his brother from another mother, Dwayne Bravo. #ENGvIND pic.twitter.com/0MO7tPL0SY

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 14, 2018