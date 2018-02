IND vs SA: टी 20 में जीत के बाद विराट कोहली ने टीम के साथ खाया खाना, फिर सेंचुरियन रवाना

दक्षिण अफ्रीका को पहला टी-20 मैच हराने के बाद भारतीय टीम ने जीत को एक साथ सेलिब्रेट किया। रविवार को मैच जीतने के बाद टीम ने डिनर करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल ,महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और हार्दिक पंड्या नजर आ रहे हैं। इस एक तस्वीर को शिखर धवन, विराट कोहली और सुरेश रैना तीनों ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। विराट कोहली ने तस्वीर के साथ लिखा, ”एक अच्छी जीत के बाद खिलाड़ियों के साथ डिनर कर मजा आया”। वहीं शिखर धवन ने लिखा, ”पहला मैच शानदार और डिनर भी। जबकि लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे सुरेश रैना ने लिखा, ”जीत को सबसे अच्छा सेलिब्रेट करने का तरीका यही है”। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 28 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है। वनडे सीरीज और पहला टी-20 मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और वह इस सीरीज को जीतना चाहेंगे।

लंबे अर्से बाद टीम में वापसी कर रहे सुरेश रैना बाकी के बचे मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भले ही पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन जिस प्रकार से कोहली खेल रहे हैं, ऐसे में वह सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कोहली के पास भरपूर समय है, अगर वह अपनी फिटनेस पर यूं ही ध्यान देते रहे तो वह लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं।

पहला मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान जेपी डुमिनी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निराश नजर आए। मैच के बाद उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप नहीं होने की वजह से इस मैच को हम गंवा बैठे। दक्षिण अफ्रीका की कोशिश बाकी के मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज को बचाने की होगी, तो वहीं भारतीय खिलाड़ी बुधवार को होने वाले सेंचुरियन टी-20 को जीत सीरीज जीतना चाहेंगे।

Last night dinner with the boys after a good win! pic.twitter.com/hmKqyNaFiS — Virat Kohli (@imVkohli) February 19, 2018

Best way to enjoy a good win . Dinner time with the boys pic.twitter.com/HGirDtbYXD — Suresh Raina (@ImRaina) February 18, 2018

Dinner with the boys last night after a great game pic.twitter.com/QFbkZTEZEn — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 19, 2018

