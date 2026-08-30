Women’s Asia Cup 2026, India Women vs Thailand Women LIVE Streaming: महिला एशिया कप 2026 में रविवार (30 अगस्त) को भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम का यह पहला मैच होगा। वहीं थाईलैंड महिला टीम ने टूर्नामेंट के पहले मैच शुक्रवार (28 अगस्त) को हॉन्गकॉन्ग को 6 रनों से हराया था।

इसके बाद शनिवार (29 अगस्त) को श्रीलंका ने ग्रुप बी में यूनाइटेड अरब अमीरात को 9 विकेट से हराया। ग्रुप ए में थाईलैंड और ग्रुप बी में श्रीलंका शीर्ष पर है। ग्रुप ए में भारत और थाईलैंड के अलावा पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई हैं। यहां भारत बनाम थाईलैंड महिला एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच कब है?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच रविवार, 30 अगस्त को होगा।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का टॉस कब होगा?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच कब से खेला जाएगा?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत और थाईलैंड के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

ये है महिला एशिया कप की पूरी जानकारी

महिला एशिया कप 2026 में 8 टीमों के 2 दो ग्रुप बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत का सामना थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान से होगा। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया होंगे। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। पूरी खबर पढ़ें।