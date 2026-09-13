Women’s Asia Cup 2026 Final, India Women vs Sri Lanka Women Final Match LIVE Streaming: महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। इस मैच में भारत के पास 8वीं बार तो वहीं श्रीलंका के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का मौका होगा।

श्रीलंका फिलहाल डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले सीजन में इस टीम ने भारत को ही फाइनल में हराया था। यानी भारत के पास पिछली हार का बदला लेने का बेहतरीन मौका भी है। हालांकि इस सीजन में भारत और श्रीलंका ने एक भी मैच नहीं गंवाया है और दोनों टीमें अब तक अपराजेय रही हैं। फाइनल मैच काफी रोमांचक होने वाला है और इस मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए जानते हैं।

भारत-श्रीलंका महिला एशिया कप 2026 फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच में टॉस कब होगा?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारतीय महिला टीम- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

श्रीलंका महिला टीम- चमारी अट्टापट्टु (कप्तान), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, विशमी गुणरत्ने, देवमी विहंगा, काव्या कविंदी, चेतना विमुक्ति।

कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)