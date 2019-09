महिला भारतीय क्रिकेट टीम और महिला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच मंगलवार को खेला गया। सूरत के लालभाई कांट्रेक्टर स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने डेब्यू किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के साथ शेफाली ने एक बड़ा रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शेफाली ने जैसे ही मंगलवार को स्टेडियम में कदम ऱखा वैसे ही वे भारत के लिए टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं।

15 साल 239 दिन की शेफाली टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। शेफाली हालांकि अपने ही टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खाता भी नहीं खोल पाई और आउट हो गई। हालांकि सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के मामले में शेफानी दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर गार्गी बनर्जी का नाम आता है। गार्गी ने 1978 में 14 साल 165 दिन की उम्र में वनडे डेब्यू किया था।

What a moment this is for the hard-hitting batter Shafali Verma, who makes her India debut today. She is only 15! #INDWvsSAW pic.twitter.com/nD0C6ApQld

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2019