महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ग्रुप ए में अपना आखिरी लीग मैच पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के साथ शनिवार को रात 8.00 बजे से खेलेगी। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करना चाहेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने इससे पहले अपने दोनों लीग मैच जीते हैं।

भारतीय टीम ने अब तक खेले अपने दोनों मैच जीते हैं और 4 अंक के साथ ये टीम ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर है तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने अब तक एक मैच खेले हैं और 2 अंक के साथ ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करे और शान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करे। भारत-पाकिस्तान मैच को आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं।

भारत-पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच शनिवार, 5 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के मैच में टॉस कब होगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारतीय महिला टीम- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

पाकिस्तानी महिला टीम- मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तूबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर।