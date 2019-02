न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार अंदाज में वनडे सीरीज फतह करने बाद भारतीय टीम की नजरें अब टी-20 सीरीज पर होगी। 6 फरवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज की कप्तानी भी रोहित शर्मा ही करते नजर आएंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत न्यूजीलैंड दौरे पर दो वनडे मुकाबले खेल चुकी है। इस दौरान टीम को एक में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है। चौथे वनडे को शर्मनाक तरीके से गंवाने के बाद भारत ने पांचवें वनडे में वापसी करते हुए सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। सीरीज जीतने के बाद टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने रोहित शर्मा का इटरव्यू अपने चहल टीवी पर लिया। दरअसल, पिछले कुछ समय से चहल मैच के बाद अपनी टीवी पर खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेते रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चहल ने रोहित शर्मा से बातचीत की। हालांकि, इस दौरान चहल ने रोहित से एक ऐसा सवाल पूछ डाला, जिसे सुन रोहित ने चहल के मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दी।

चहल ने रोहित से सवाल पूछा कि क्या वो विराट कोहली की जगह नंबर-3 के स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि वह इस बारे में टीम के दूसरे सदस्य औऱ मैनेजमेंट से बात करेंगे। इसके बाद रोहित ने चहल कि चुटकी लेते हुए कहा कि मैं चाहूंगा कि आप उस मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जिसमें भारत को जीत मिले ना कि हार। रोहित ने आगे कहा कि टीम ज्यादातर शुरू के दस बल्लेबाजों के बारे में ही सोचती है और आप ग्यारहवें नंबर पर आते हो।

WATCH: Hitman @ImRo45‘s guest appearance on Chahal TV

Why does Rohit want to give @yuzi_chahal a batting promotion? – by @RajalArora

Find out here https://t.co/3T5E4KDGEx pic.twitter.com/iI9IZmkoV1

— BCCI (@BCCI) February 3, 2019