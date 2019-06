India vs West Indies Live Cricket Score Online: भारत बनाम वेस्ट इंडीज (photo by narendra kumar)

India vs West Indies, Ind vs WI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: आईसीसी विश्व कप-2019 का 34वां मुकाबला वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेला जा रहा है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारत जीत दर्ज़ कर अपने अजेय क्रम को वह बरकरार रखना चाहेगा। इस मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मौसम एक दम साफ़ है इसीलिए इस मैच में कोई वधा नहीं आएगी। भारत ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अब भी अपनी चोट से उभर नहीं पाए हैं और उनकी गैरमौजूदगी में मोहम्मद शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस मैच में वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाजी क्रम को रोकने का जिम्मा उन्हें और जसप्रीत के कन्धों पर होगा।

वहीं वेस्टइंडीज विस्फोटक बल्लेबाजों से लैश है। हालांकि इस मैच से पहले उन्हें बड़ा झटका लगा है। उनके स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। लेकिन उनके पास रसेल जैसे कुछ और खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को बच कर रहना होगा। कार्लोस ब्रैथवेट उनमें से एक नाम है। ब्रैथवेट ने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ विंडीज को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था\लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पांच रन दूर रहते गलती की और टीम को उसकी वजह से हार झेलनी पड़ी, इस तरह की गलती न सिर्फ ब्रैथवेट बल्कि पूरी टीम करने से बचेगी।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta।com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।