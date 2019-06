India vs West Indies, Ind vs WI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: भारत और वेस्टइंडीड के बीच विश्व कप 2019 का 34वां मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व कप मैच में गुरुवार को यहां टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि वेस्टइंडीज ने दो बदलाव करते हुए एश्ले नर्स और एविन लुईस की जगह सुनील अंबरीश और फाबियान एलेन को मौका दिया है।

भारत ने इस विश्व कप में अबतक पांच मुकाबले खेले हैं और चार मैच में उसे जीत मिली है, इस मैच में भी भारत अपने जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। भारत के कुल 11 अंक हैं , न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में बारिश ने खलल डाला था और यह मैच रद्द हो गया था।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप HotStar, Jio TV पर देख सकते हैं, इसके अलावा Cricbuzz , Cric Info पर आप हर गेंद की कमेंट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट Jansatta.com पर भी मैच की पल-पल की अपडेट्स पा सकते हैं।