India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: कप्तान विराट कोहली (140) और रोहित शर्मा (नाबाद 152) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 246 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत भारत ने पहले एकदिवसीय मैच में रविवार (21 अक्टूबर, 2018) को वेस्टइंडीज को आठ विकेट से करारी मात देकर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मेजबान भारतीय टीम ने यहां बर्सपारा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने शिमरोन हेटमेर (106) की शतकीय पारी की मदद से आठ विकेट पर 322 रन का मजबूत स्कोर बनाया जिसे भारत ने 42.1 ओवर में ही महज दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

वेस्टइंडीज से मिले 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 10 रन के स्कोर पर शिखर धवन (4) के रूप में पहला झटका लगा। लेकिन, इसके बाद विराट और रोहित ने दूसरे विकेट के लिए 246 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर भारत को जीत की मंजिल तक ला दिया। मैच में कप्तान विराट कोहली ने जहां 140 रन बनाए वहीं उपकप्तान रोहित शर्मा ने 152 रन की नाबाद पारी खेली। रोहित ने पारी में चौके-छक्के की बरसात कर विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने 15 चौके लगाए तो आठ आसमानी छक्के जड़े। पारी अपना में पहला छक्का मारने के दौरान तो रोहित ‘नटरान’ बन गए। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर छक्का जड़ दिया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान विराट भी उन्हें शाबाशी देने रोक पाए।

