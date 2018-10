India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: टेस्ट प्रारूप से संन्यास ले चुके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का टी-20 से बाहर होना करीब-करीब तय माना जा रहा है। चूंकि धोनी उम्र का एक पड़ाव पार चुके हैं, इसलिए चयनकर्ता अब युवाओं को मौका देना चाहते हैं। मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की एक दिवसीय सीरिज के चौथे मैच में ऐसा देखकर कतई नहीं लगता कि धोनी 37 साल के हो चुके हैं। मैच के दौरान उन्होंने गोली की रफ्तार से स्टंप कर सबको चौंका दिया। गेंदबाज को भी यकीन नहीं हुआ कि उसे विकेट मिल गया है।दरअसल भारत के 375 रनों के लक्ष्य के जवाब में मैदान पर उतरे वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरे मैच में कहीं भी बराबरी की टक्कर पर नजर नहीं आए। 28वें ओवर में तो धोनी ने गोली की रफ्तार (0.08 सेकेंड) से स्टंप कर ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया।

इस ओवर में गेंदबाजी करा रहे थे स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा और 18 गेंदों में 19 रन बनाकर कीमो पॉल जडेजा की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार थे। जडेजा ने ओवर की पांचवी गेंद फेंकी और पॉल ने एक पैर बाहर निकालकर शॉट खेलना चाहा, मगर गेंद सीधी धोनी के दस्ताने में पहुंची और उन्होंने रिकॉर्ड 0.08 सेकेंड में स्टंप कर अंपायर से यकीन के साथ कहा, ‘आउट है।’ दूसरी छोर खड़े जडेजा ने चौंकते हुए पूछा, ‘आउट है?’ इसपर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘बिल्कुल…आउट है।’ रिव्यू का परिणाम भी टीम इंडिया के पक्ष में गया। बल्लेबाज आउट था। बाद में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 153 रनों के भीतर ऑलआउट हो गई और भारत ने रिकॉर्ड 224 रनों मैच जीत लिया।

बता दें कि यह वनडे क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। भारत के लिए पहले रोहित शर्मा (162) और अंबाती रायडू (100) ने शानदार पारियां खेलते हुए टीम को 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 377 रनों का विशाल स्कोर दिया।

यहां देखें धोनी का शानदार स्टंप

Reaction Time : 0.08 Seconds

Stumping level : MSD and that smile in the end pic.twitter.com/GuxvmtIHff

— This is HUGE! (@ghanta_10) October 29, 2018