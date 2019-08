Ind vs WI 2nd T20 Live Cricket Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज।

India vs West Indies (Ind vs WI) 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online at Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Liv Live: भारत ने वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत शनिवार को जीत से के साथ की। कप्तान कोहली रविवार को दूसरे टी-20 मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 मैच में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने डेब्यू के दौरान शानदार स्पैल डाला। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उनकी काफी प्रशंसा की और उन्हें भविष्य की प्रतिभा करार दिया। शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 4 विकेट की जीत में 26 वर्षीय सैनी ने 17 रन देकर 3 विकेट झटके।

West Indies vs India, 2nd T20 मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Pictures Sports Network पर देख सकते हैं। दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे मैच को आप Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 2 पर देख सकते हैं। वहीं हिंदी में मैच की लाइव कमेंट्री जानने के लिए Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD पर मैच का आनंद उठाया जा सकता है। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध होगी।