India vs West Indies 1st T20, Florida Weather Forecast Today: वेस्टइंडीज बनाम भारत

India vs West Indies (Ind vs WI) 1st T20, Florida Weather Forecast Today and Pitch Report: वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉवर्ड पार्क एंड ब्रॉवर्ड काउंटी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फ्लोरिडा में 65% बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है। मैदान काफी छोटा है जिसके चलते दोनों टीमें यहां पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। हालांकि अगर मैच के दौरान बारिश होती है तो डकवर्थ लुईस नियम लगेगा और ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को हमेशा फायदा मिलता है।

शुक्रवार को जब यहां भारतीय टीम अभ्यास कर रही थी तब भी बारिश हो रही थी। जिसके चलते टीम ने यहां फुटबाल मैच खेला था। शनिवार को भी यहां मौसम वैसा ही रहेगा। इस वक़्त फ्लोरिडा का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैच से पहले तेज बारिश होती है तो मैच रद्द भी हो सकता है। भारतीय टीम सीरीज में जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन अपने घर में खेल रही विश्व चैम्पियन वेस्टइंडीज को टी-20 कम नहीं समझा जा सकता।

इस सीरीज में भारतीय टीम में बहुत से नए चहरे दिखेंगे। बल्लेबाज मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और गेंदबाज खलील अहमद हालही में हुए विश्व कप में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस सीरीज में वे भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने इंडिया-ए के लिए वेस्टइंडीज में शानदार प्रदर्शन किया है और वे उम्मीद करेंगे कि आगामी सीरीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन करके कप्तान एवं चयनकर्ताओं पर भविष्य के लिए अपनी छाप छोड़ पाएं।

