India vs Sri Lanka XI Cricket Match Live Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार (7 अगस्त) से कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर शुरू हुआ। श्रीलंका XI ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन श्रीलंका XI ने 90 ओवर में आठ विकेट पर 363 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय केसारा नुवांता 9 और दिलुम सुदीरा एक रन बनाकर नाबाद थे।
तीसरे सत्र में श्रीलंका इलेवन के 30.1 ओवर में चार विकेट गिरे और उसके बल्लेबाजों ने 117 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 64 रन, कुलदीप यादव ने 76 रन और मानव सुतार ने 33 रन देकर 2-2 विकेट लिए। गुरनूर बरार भी एक विकेट लेने में सफल रहे।
इससे पहले चायकाल के समय श्रीलंका XI का स्कोर 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन था। दूसरे सत्र के आखिरी ओवर में पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा। पवन रत्नायके ने 39 रन बनाए। अहान विक्रमसिंघे 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
इससे पहले रविंदु रसंता 71 और पसिंदु सोरियाबंडारा 35 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में निशान मदुश्का 65 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए थे। रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार और मानव सुतार ने 1-1 विकेट लिए।
श्रीलंका XI स्कोरकार्ड (पहली पारी)
|बल्लेबाजी
|रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल)
|66
|65
|11
|1
|101.53
|रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार
|71
|143
|6
|1
|49.65
|पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा
|35
|63
|6
|0
|55.55
|पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार
|39
|47
|3
|2
|82.97
|अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव
|31
|43
|4
|0
|72.09
|सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार
|52
|72
|5
|1
|72.22
|अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव
|13
|35
|2
|0
|37.14
|रमेश मेंडिस सी पडिक्कल बी जडेजा
|32
|49
|2
|1
|65.3
|केसारा नुवांता नाबाद
|9
|20
|2
|0
|45
|दिलुम सुदीरा नाबाद
|1
|5
|0
|0
|20
|अतिरिक्त (बाई 6, लेग बाई 5, नोबॉल 2, वाइड 1)
|14
|कुल स्कोर 90 ओवर (RR: 4.03)
|363/8
इस तरह गिरे श्रीलंका इलेवन के विकेट
|विकेट पतन
|बल्लेबाज
|110/1 (20.4)
|निशान फर्नांडो
|171/2 (40.4)
|पसिंदु सूरियाबंडारा
|201/3 (49.1)
|रविंदु रसंता
|246/4 (59.3)
|पवन रत्नायके
|250/5 (60.4)
|अहान विक्रमसिंघे
|284/6 (71.1)
|अंजला बंडारा
|347/7 (85.1)
|रमेश मेंडिस
|354/8 (87.4)
|सोनल दिनुषा
भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे। केएल राहुल ने कप्तानी की कमान संभाली। इस मैच में स्क्वाड में शामिल सभी खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज की तैयारियों के लिहाज से यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। साई सुदर्शन की अनुपलब्धता में देवदत्त पडिक्कल के पास नंबर-3 के लिए दावा पेश करने का मौका होगा। गुरनूर बरार, आकिब नबी और सारांश जैन टीम में 3 नए चेहरे हैं। जसप्रीत बुमराह की अनुपलब्धता में आकिब और गुरनूर पर निगाहें होंगी।
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पहले दिन श्रीलंका का स्कोर 363/8 (90 ओवर)
श्रीलंका XI ने पहले दिन 90 ओवर में 8 विकेट पर 363 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय केसारा नुवांता 20 गेंद में नौ रन और दिलुम सुदीरा पांच गेंद में एक रन बनाकर नाबाद थे। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुतार ने दो-दो विकेट लिए।
मानव सुतार ने सोनल दिनुषा को किया LBW
मानव सुतार ने 88वें ओवर की चौथी गेंद पर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। उन्होंने लंबे समय से क्रीज पर डटे सोनल दिनुषा को एलबीडब्ल्यू किया। सोनल दिनुषा 72 गेंद में 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान पांच चौके और एक छक्का लगाया।
रविंद्र जडेजा ने भारत को दिलाई सातवीं सफलता
रविंद्र जडेजा 86वां ओवर लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर रमेश मेंडिस को देवदत्त पडिक्कल के हाथों पहली स्लिप पर कैच कराया। रमेश मेंडिस दो चौके और एक छक्के की मदद से 49 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी जगह केसारा नुवांता बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रीलंका का स्कोर 86.1 ओवर में सात विकेट पर 351 रन है।
सोनल दिनुषा का अर्धशतक पूरा
सोनल दिनुषा ने 65 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 85 ओवर में 6 विकेट पर 347 रन है। सोनल दिनुषा के 68 गेंद में 50 रन हैं। रमेश मेंडिस के 48 गेंद में 32 रन हैं। दोनों के बीच 83 गेंद में 63 रन की साझेदारी हो चुकी है।
रमेश मेंडिस और सोनल दिनुषा क्रीज पर टिके
रमेश मेंडिस और सोनल दिनुषा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 83 ओवर में 6 विकेट पर 336 रन है। रमेश मेंडिस के 42 गेंद में 26 और सोनल दिनुषा के 60 गेंद में 47 रन हैं। दोनों के बीच 71 गेंद में 55 रन की साझेदारी हुई है।
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श्रीलंका इलेवन का स्कोर 322 /6 (80)
श्रीलंका इलेवन की पारी के 80 ओवर हो चुके हैं। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 6 विकेट पर 322 रन है। रमेश मेंडिस के 35 गेंद में 19 रन हैं। सोनल दिनुषा के 49 गेंद में 39 रन हैं। दोनों के बीच 53 गेंद में 38 रन की साझेदारी हुई है।
श्रीलंका XI का स्कोर 304/6
74 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर छह विकेट पर 304 रन है। सोनल दिनुषा के 33 गेंद में 38 रन हैं। रमेश मेंडिस के 10 गेंद में सात रन हैं। दोनों के बीच 17 गेंद में 20 रन की साझेदारी हुई है। सारांश जैन ने 7 ओवर में 40 रन दिए हैं, लेकिन वह कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। कुलदीप यादव ने 14 ओवर में 62 रन देकर दो विकेट लिए हैं।
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कुलदीप ने भारत को दिलाई छठी सफलता
कुलदीप यादव 72वां ओवर लेकर आए। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अंजला बंडारा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अंजला बंडारा दो चौके की मदद से 36 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। अंजला की जगह रमेश मेंडिस बल्लेबाजी के लिए आए।
अंजला बंडारा-सोनल दिनुशा ने 62 गेंद में जोड़े 34 रन
71 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर पांच विकेट पर 284 रन है। सोनल दिनुषा के 31 गेंद में 20 और अंजला बंडारा के 35 गेंद में 13 रन हैं। दोनों के बीच 62 गेंद में 34 रन की साझेदारी हुई है।
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अंजला बंडारा-सोनल दिनुशा क्रीज पर
श्रीलंका XI ने 68 ओवर में 5 विकेट पर 269 रन बनाए। अंजला बंडारा 8 और सोनल दिनुशा 10 रन बनाकर क्रीज पर। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं।
भारतीय टीम के पास वापसी का मौका
श्रीलंका XI ने 65 ओवर में 5 विकेट पर 261 रन बनाए। अंजला बंडारा 6 और सोनल दिनुशा 4 रन बनाकर क्रीज पर। गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम के पास वापसी का मौका है। उसे जल्द से जल्द विकेट झटकने होंगे।
कुलदीप यादव ने अहान विक्रमसिंघे को पवेलियन भेजा
कुलदीप यादव ने अहान विक्रमसिंघे को पवेलियन भेजा। उन्होंने 31 रन बनाए। श्रीलंका XI ने 61.4 ओवर में 5 विकेट पर 251 रन बनाए। अंजला बंडारा बगैर खाता खोले और सोनल दिनुशा 1 रन बनाकर क्रीज पर।
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पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा
पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 39 रन बनाए। अहान विक्रमसिंघे 27 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन बनाए।
पवन रत्नायके-अहान विक्रमसिंघे क्रीज पर
श्रीलंका XI ने 56 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन बनाए। पवन रत्नायके 29 और अहान विक्रमसिंघे 18 रन बनाकर क्रीज पर।
रविंदु रसंता को मानव सुतार ने पवेलियन भेजा
रविंदु रसंता को मानव सुतार ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 71 रन बनाए। पवन रत्नायके 23 और अहान विक्रमसिंघे 6 रन बनाकर क्रीज पर श्रीलंका XI ने 3 विकेट पर 210 रन बनाए।
रविंदु रसंता-पवन रत्नायके क्रीज पर
श्रीलंका XI ने 47 ओवर में 2 विकेट पर 197 रन बनाए। रविंदु रसंता 69 और पवन रत्नायके 19 रन बनाकर क्रीज पर। मानव सुतार और सरांश जैन गेंदबाजी कर रहे हैं।
रविंद्र जडेजा ने विकेट झटका
रविंद्र जडेजा ने विकेट झटका है। पसिंदु सोरियाबंदरा को बोल्ड किया। उन्होंने 35 रन बनाए। पवन रत्नायके नए बल्लेबाज हैं। रविंदु रसंता 62 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका 11 ने 40.4 ओवर में 2 विकेट पर 171 रन बनाए।
श्रीलंका XI 150 के पार
श्रीलंका XI ने 34 ओवर में 1 विकेट पर 155 रन बनाए। रविंदु रसंता 58 और पसिंदु सोरियाबंदरा 24 रन बनाकर क्रीज पर। 45 रनों की साझेदारी हुई।
लंच के बाद खेल शुरू
लंच के बाद खेल शुरू हो गया है। मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की। रविंदु रसंता 55 और पसिंदु सोरियाबंदरा 16 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 30 ओवर में 1 विकेट पर 143 रन बनाए।
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लंच ब्रेक
तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन लंच हो गया है। श्रीलंका 11 ने 29 ओवर में 1 विकेट पर 138 रन बनाए। रविंदु रसंता 50 और पसिंदु सोरियाबंदरा 16 रन बनाकर क्रीज पर। निशान मदुश्का 65 गेंद पर 11 चौको और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए।
भारतीय टीम को पहली सफलता मिली
भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई है। निशान मदुश्का रन आउट हो गए। उन्होंने 66 रन बनाए। रविन्दु रसंता 38 और पसिंदु सोरियाबंदरा क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 21 ओवर में 1 विकेट पर 110 रन बनाए।
भारतीय गेंदबाजों को अबतक एक भी विकेट नहीं मिला
श्रीलंका XI ने 18 ओवर में बगैर विकेट के 97 रन बनाए। निशान मदुश्का 62 और रविन्दु रसंता 29 रन बनाकर क्रीज पर। भारतीय गेंदबाजों को अबतक एक भी विकेट नहीं मिला। रविंद्र जडेजा और गुरनूर बरार गेंदबाजी कर रहे हैं।