India vs Sri Lanka XI Cricket Match Live Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार (7 अगस्त) से कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर शुरू हुआ। श्रीलंका XI ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन श्रीलंका XI ने 90 ओवर में आठ विकेट पर 363 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय केसारा नुवांता 9 और दिलुम सुदीरा एक रन बनाकर नाबाद थे।

तीसरे सत्र में श्रीलंका इलेवन के 30.1 ओवर में चार विकेट गिरे और उसके बल्लेबाजों ने 117 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 64 रन, कुलदीप यादव ने 76 रन और मानव सुतार ने 33 रन देकर 2-2 विकेट लिए। गुरनूर बरार भी एक विकेट लेने में सफल रहे।

इससे पहले चायकाल के समय श्रीलंका XI का स्कोर 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन था। दूसरे सत्र के आखिरी ओवर में पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा। पवन रत्नायके ने 39 रन बनाए। अहान विक्रमसिंघे 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

इससे पहले रविंदु रसंता 71 और पसिंदु सोरियाबंडारा 35 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में निशान मदुश्का 65 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए थे। रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार और मानव सुतार ने 1-1 विकेट लिए।

श्रीलंका XI स्कोरकार्ड (पहली पारी)

बल्लेबाजी रन गेंद 4s 6s SR निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल) 66 65 11 1 101.53 रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार 71 143 6 1 49.65 पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा 35 63 6 0 55.55 पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार 39 47 3 2 82.97 अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव 31 43 4 0 72.09 सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार 52 72 5 1 72.22 अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव 13 35 2 0 37.14 रमेश मेंडिस सी पडिक्कल बी जडेजा 32 49 2 1 65.3 केसारा नुवांता नाबाद 9 20 2 0 45 दिलुम सुदीरा नाबाद 1 5 0 0 20 अतिरिक्त (बाई 6, लेग बाई 5, नोबॉल 2, वाइड 1) 14 कुल स्कोर 90 ओवर (RR: 4.03) 363/8

इस तरह गिरे श्रीलंका इलेवन के विकेट

विकेट पतन बल्लेबाज 110/1 (20.4) निशान फर्नांडो 171/2 (40.4) पसिंदु सूरियाबंडारा 201/3 (49.1) रविंदु रसंता 246/4 (59.3) पवन रत्नायके 250/5 (60.4) अहान विक्रमसिंघे 284/6 (71.1) अंजला बंडारा 347/7 (85.1) रमेश मेंडिस 354/8 (87.4) सोनल दिनुषा

भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे। केएल राहुल ने कप्तानी की कमान संभाली। इस मैच में स्क्वाड में शामिल सभी खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज की तैयारियों के लिहाज से यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। साई सुदर्शन की अनुपलब्धता में देवदत्त पडिक्कल के पास नंबर-3 के लिए दावा पेश करने का मौका होगा। गुरनूर बरार, आकिब नबी और सारांश जैन टीम में 3 नए चेहरे हैं। जसप्रीत बुमराह की अनुपलब्धता में आकिब और गुरनूर पर निगाहें होंगी।

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