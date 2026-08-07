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India vs Sri Lanka XI Cricket Match Live Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार (7 अगस्त) से कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर शुरू हुआ। श्रीलंका XI ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन श्रीलंका XI ने 90 ओवर में आठ विकेट पर 363 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय केसारा नुवांता 9 और दिलुम सुदीरा एक रन बनाकर नाबाद थे।

तीसरे सत्र में श्रीलंका इलेवन के 30.1 ओवर में चार विकेट गिरे और उसके बल्लेबाजों ने 117 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 64 रन, कुलदीप यादव ने 76 रन और मानव सुतार ने 33 रन देकर 2-2 विकेट लिए। गुरनूर बरार भी एक विकेट लेने में सफल रहे।

इससे पहले चायकाल के समय श्रीलंका XI का स्कोर 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन था। दूसरे सत्र के आखिरी ओवर में पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा। पवन रत्नायके ने 39 रन बनाए। अहान विक्रमसिंघे 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

इससे पहले रविंदु रसंता 71 और पसिंदु सोरियाबंडारा 35 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में निशान मदुश्का 65 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए थे। रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार और मानव सुतार ने 1-1 विकेट लिए।

श्रीलंका XI स्कोरकार्ड (पहली पारी)

बल्लेबाजीरनगेंद4s6sSR
निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल)6665111101.53
रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार711436149.65
पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा35636055.55
पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार39473282.97
अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव31434072.09
सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार52725172.22
अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव13352037.14
रमेश मेंडिस सी पडिक्कल बी जडेजा32492165.3
केसारा नुवांता नाबाद9202045
दिलुम सुदीरा नाबाद150020
अतिरिक्त (बाई 6, लेग बाई 5, नोबॉल 2, वाइड 1)14
कुल स्कोर 90 ओवर (RR: 4.03)363/8

इस तरह गिरे श्रीलंका इलेवन के विकेट

विकेट पतनबल्लेबाज
110/1 (20.4)निशान फर्नांडो
171/2 (40.4)पसिंदु सूरियाबंडारा
201/3 (49.1)रविंदु रसंता
246/4 (59.3)पवन रत्नायके
250/5 (60.4)अहान विक्रमसिंघे
284/6 (71.1)अंजला बंडारा
347/7 (85.1)रमेश मेंडिस
354/8 (87.4)सोनल दिनुषा

भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे। केएल राहुल ने कप्तानी की कमान संभाली। इस मैच में स्क्वाड में शामिल सभी खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज की तैयारियों के लिहाज से यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। साई सुदर्शन की अनुपलब्धता में देवदत्त पडिक्कल के पास नंबर-3 के लिए दावा पेश करने का मौका होगा। गुरनूर बरार, आकिब नबी और सारांश जैन टीम में 3 नए चेहरे हैं। जसप्रीत बुमराह की अनुपलब्धता में आकिब और गुरनूर पर निगाहें होंगी।

Live Updates
19:28 (IST) 7 Aug 2026

रोहित हैं गिल, पोंटिंग, सहवाग से आगे, सचिन नंबर 1; वनडे इतिहास में बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

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18:38 (IST) 7 Aug 2026

IND vs SL 11: सिराज-कृष्णा रहे खाली हाथ, कुलदीप-जडेजा-मानव को मिले 2-2 विकेट; श्रीलंका 11 ने बनाए 363 रन

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17:32 (IST) 7 Aug 2026

टिम डेविड बने T20I प्लेयर ऑफ द ईयर, मार्श ने वनडे तो स्टार्क ने टेस्ट में मारी बाजी; ट्रैविस हेड बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर

ट्रैविस हेड को ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया तो वहीं टिम डेविड ने बेस्ट टी20आई पुरुष बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। हेड ने वनडे में तो वहीं मिचेल स्टार्क ने टेस्ट प्रारूप में बेस्ट प्लेयर बनने का गौरव हासिल किया। ...यहां पढ़ें
17:26 (IST) 7 Aug 2026

पहले दिन श्रीलंका का स्कोर 363/8 (90 ओवर)

श्रीलंका XI ने पहले दिन 90 ओवर में 8 विकेट पर 363 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने के समय केसारा नुवांता 20 गेंद में नौ रन और दिलुम सुदीरा पांच गेंद में एक रन बनाकर नाबाद थे। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुतार ने दो-दो विकेट लिए।

17:15 (IST) 7 Aug 2026

मानव सुतार ने सोनल दिनुषा को किया LBW

मानव सुतार ने 88वें ओवर की चौथी गेंद पर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। उन्होंने लंबे समय से क्रीज पर डटे सोनल दिनुषा को एलबीडब्ल्यू किया। सोनल दिनुषा 72 गेंद में 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान पांच चौके और एक छक्का लगाया।

17:07 (IST) 7 Aug 2026

रविंद्र जडेजा ने भारत को दिलाई सातवीं सफलता

रविंद्र जडेजा 86वां ओवर लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर रमेश मेंडिस को देवदत्त पडिक्कल के हाथों पहली स्लिप पर कैच कराया। रमेश मेंडिस दो चौके और एक छक्के की मदद से 49 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी जगह केसारा नुवांता बल्लेबाजी के लिए आए हैं। श्रीलंका का स्कोर 86.1 ओवर में सात विकेट पर 351 रन है।

17:04 (IST) 7 Aug 2026

सोनल दिनुषा का अर्धशतक पूरा

सोनल दिनुषा ने 65 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 85 ओवर में 6 विकेट पर 347 रन है। सोनल दिनुषा के 68 गेंद में 50 रन हैं। रमेश मेंडिस के 48 गेंद में 32 रन हैं। दोनों के बीच 83 गेंद में 63 रन की साझेदारी हो चुकी है।

16:55 (IST) 7 Aug 2026

रमेश मेंडिस और सोनल दिनुषा क्रीज पर टिके

रमेश मेंडिस और सोनल दिनुषा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 83 ओवर में 6 विकेट पर 336 रन है। रमेश मेंडिस के 42 गेंद में 26 और सोनल दिनुषा के 60 गेंद में 47 रन हैं। दोनों के बीच 71 गेंद में 55 रन की साझेदारी हुई है।

16:47 (IST) 7 Aug 2026

Opinion: मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म? 5 कारणों ने लगभग बंद किये भारतीय टीम में वापसी के सभी रास्ते

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16:40 (IST) 7 Aug 2026

श्रीलंका इलेवन का स्कोर 322 /6 (80)

श्रीलंका इलेवन की पारी के 80 ओवर हो चुके हैं। श्रीलंका इलेवन का स्कोर 6 विकेट पर 322 रन है। रमेश मेंडिस के 35 गेंद में 19 रन हैं। सोनल दिनुषा के 49 गेंद में 39 रन हैं। दोनों के बीच 53 गेंद में 38 रन की साझेदारी हुई है।

16:19 (IST) 7 Aug 2026

श्रीलंका XI का स्कोर 304/6

74 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर छह विकेट पर 304 रन है। सोनल दिनुषा के 33 गेंद में 38 रन हैं। रमेश मेंडिस के 10 गेंद में सात रन हैं। दोनों के बीच 17 गेंद में 20 रन की साझेदारी हुई है। सारांश जैन ने 7 ओवर में 40 रन दिए हैं, लेकिन वह कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। कुलदीप यादव ने 14 ओवर में 62 रन देकर दो विकेट लिए हैं।

16:18 (IST) 7 Aug 2026

रोहित-इशान-श्रेयस से सजी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चुनी गई अभिनव की टीम को आकाश ने दी रेटिंग, 10 में से दिए इतने अंक

अभिनव मुकुंद ने कुछ दिनों पहले वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का चयन किया था उसे आकाश चोपड़ा ने रेटिंग दी। आकाश ने इस टीम को 10 में से इतने अंक दिए। ...और पढ़ें
16:13 (IST) 7 Aug 2026

कुलदीप ने भारत को दिलाई छठी सफलता

कुलदीप यादव 72वां ओवर लेकर आए। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अंजला बंडारा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अंजला बंडारा दो चौके की मदद से 36 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। अंजला की जगह रमेश मेंडिस बल्लेबाजी के लिए आए।

16:04 (IST) 7 Aug 2026

अंजला बंडारा-सोनल दिनुशा ने 62 गेंद में जोड़े 34 रन

71 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका इलेवन का स्कोर पांच विकेट पर 284 रन है। सोनल दिनुषा के 31 गेंद में 20 और अंजला बंडारा के 35 गेंद में 13 रन हैं। दोनों के बीच 62 गेंद में 34 रन की साझेदारी हुई है।

15:58 (IST) 7 Aug 2026

सहवाग-राहुल ओपनर, सचिन-द्रविड़ भी शामिल, गावस्कर-गंभीर आउट; उथप्पा ने चुनी अपनी ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ने ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें ओपनर के रूप में सहवाग और केएल राहुल को चुना। उन्होंने अपनी टीम में गावस्कर, गंभीर, कुंबले जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी। ...और पढ़ें
15:48 (IST) 7 Aug 2026

अंजला बंडारा-सोनल दिनुशा क्रीज पर

श्रीलंका XI ने 68 ओवर में 5 विकेट पर 269 रन बनाए। अंजला बंडारा 8 और सोनल दिनुशा 10 रन बनाकर क्रीज पर। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं।

15:32 (IST) 7 Aug 2026

भारतीय टीम के पास वापसी का मौका

श्रीलंका XI ने 65 ओवर में 5 विकेट पर 261 रन बनाए। अंजला बंडारा 6 और सोनल दिनुशा 4 रन बनाकर क्रीज पर। गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम के पास वापसी का मौका है। उसे जल्द से जल्द विकेट झटकने होंगे।

15:13 (IST) 7 Aug 2026

कुलदीप यादव ने अहान विक्रमसिंघे को पवेलियन भेजा

कुलदीप यादव ने अहान विक्रमसिंघे को पवेलियन भेजा। उन्होंने 31 रन बनाए। श्रीलंका XI ने 61.4 ओवर में 5 विकेट पर 251 रन बनाए। अंजला बंडारा बगैर खाता खोले और सोनल दिनुशा 1 रन बनाकर क्रीज पर।

15:11 (IST) 7 Aug 2026

IND vs SL XI: जडेजा, सुतार-बरार ने झटके विकेट, कुलदीप को मिला 2 ओवर, श्रीलंका XI का पलड़ा भारी

श्रीलंका XI के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन दूसरे सत्र तक 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार और मानव सुतार ने 1-1 विकेट लिए। ...पूरी जानकारी
14:43 (IST) 7 Aug 2026

पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा

पवन रत्नायके को गुरनूर बरार ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 39 रन बनाए। अहान विक्रमसिंघे 27 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 59.3 ओवर में 4 विकेट पर 246 रन बनाए।

14:29 (IST) 7 Aug 2026

पवन रत्नायके-अहान विक्रमसिंघे क्रीज पर

श्रीलंका XI ने 56 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन बनाए। पवन रत्नायके 29 और अहान विक्रमसिंघे 18 रन बनाकर क्रीज पर।

14:11 (IST) 7 Aug 2026

रविंदु रसंता को मानव सुतार ने पवेलियन भेजा

रविंदु रसंता को मानव सुतार ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 71 रन बनाए। पवन रत्नायके 23 और अहान विक्रमसिंघे 6 रन बनाकर क्रीज पर श्रीलंका XI ने 3 विकेट पर 210 रन बनाए।

13:56 (IST) 7 Aug 2026

रविंदु रसंता-पवन रत्नायके क्रीज पर

श्रीलंका XI ने 47 ओवर में 2 विकेट पर 197 रन बनाए। रविंदु रसंता 69 और पवन रत्नायके 19 रन बनाकर क्रीज पर। मानव सुतार और सरांश जैन गेंदबाजी कर रहे हैं।

13:29 (IST) 7 Aug 2026

रविंद्र जडेजा ने विकेट झटका

रविंद्र जडेजा ने विकेट झटका है। पसिंदु सोरियाबंदरा को बोल्ड किया। उन्होंने 35 रन बनाए। पवन रत्नायके नए बल्लेबाज हैं। रविंदु रसंता 62 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका 11 ने 40.4 ओवर में 2 विकेट पर 171 रन बनाए।

13:04 (IST) 7 Aug 2026

श्रीलंका XI 150 के पार

श्रीलंका XI ने 34 ओवर में 1 विकेट पर 155 रन बनाए। रविंदु रसंता 58 और पसिंदु सोरियाबंदरा 24 रन बनाकर क्रीज पर। 45 रनों की साझेदारी हुई।

12:49 (IST) 7 Aug 2026

लंच के बाद खेल शुरू

लंच के बाद खेल शुरू हो गया है। मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की। रविंदु रसंता 55 और पसिंदु सोरियाबंदरा 16 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 30 ओवर में 1 विकेट पर 143 रन बनाए।

12:24 (IST) 7 Aug 2026

IND vs SL 11: पहले सत्र में विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज, श्रीलंका XI ने 5 से ज्यादा के रनरेट से बनाए रन

श्रीलंका 11 के खिलाफ 3-दिवसीय अभ्यास मैच के पहले सत्र में भारत ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी गेंदबाज ने श्रीलंका बल्लेबाजों को परेशान नहीं किया। श्रीलंका 11 ने 29 ओवर में 1 विकेट पर 138 रन बनाए। ...अधिक जानकारी
12:05 (IST) 7 Aug 2026

लंच ब्रेक

तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन लंच हो गया है। श्रीलंका 11 ने 29 ओवर में 1 विकेट पर 138 रन बनाए। रविंदु रसंता 50 और पसिंदु सोरियाबंदरा 16 रन बनाकर क्रीज पर। निशान मदुश्का 65 गेंद पर 11 चौको और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर रन आउट हुए।

11:36 (IST) 7 Aug 2026

भारतीय टीम को पहली सफलता मिली

भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई है। निशान मदुश्का रन आउट हो गए। उन्होंने 66 रन बनाए। रविन्दु रसंता 38 और पसिंदु सोरियाबंदरा क्रीज पर। श्रीलंका XI ने 21 ओवर में 1 विकेट पर 110 रन बनाए।

11:25 (IST) 7 Aug 2026

भारतीय गेंदबाजों को अबतक एक भी विकेट नहीं मिला

श्रीलंका XI ने 18 ओवर में बगैर विकेट के 97 रन बनाए। निशान मदुश्का 62 और रविन्दु रसंता 29 रन बनाकर क्रीज पर। भारतीय गेंदबाजों को अबतक एक भी विकेट नहीं मिला। रविंद्र जडेजा और गुरनूर बरार गेंदबाजी कर रहे हैं।