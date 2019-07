India vs Sri Lanka, Ind vs SL Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, DD Sports, Hotstar Live Cricket: शनिवार को भारत और श्रीलंका की टीमें वर्ल्ड कप लीग चरण का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि श्रीलंका आज के मैच में बेहतर प्रदर्शन कर टूर्नामेंट से विदा लेना चाहेगी। कप्तान कोहली चाहेंगे कि उनका ‘मार्गदर्शक’ सफल रहे क्योंकि धोनी की भूमिका टीम के रविवार को होने वाले फाइनल तक पहुंचने के लिये काफी अहम होगी। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले को भारतीय टीम थोड़ा सहजता से ले सकती है और कुछ अन्य संयोजन आजमा सकती है जिसमें रविंद्र जडेजा को जोड़ना शामिल है।

Sri Lanka vs India मैच को आप Star Sport 1 Star Sport 1 hd, Star Sport 1 hindi, Star Sport 1 hd hindi, Star Sport 1, tamil, Star Sport 1 telgu, Star Sport 1 kannad, Star Sport 1 bangla, Star Sport select 1 और Star Sport select 1 hd पर देख सकते हैं। वहीं इंग्लैंड में इस मैच को Sky Sport पर देखा जा सकता। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar और इंग्लैंड में Sky Go पर एप पर देखा जा सकता है।