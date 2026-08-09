India vs Sri Lanka XI Cricket Match LIVE Scorecard: भारत ने श्रीलंका इलेवन को तीन दिवसीय अभ्यास मैच में खेल के तीसरे दिन दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज की तूफानी पारी व यशस्वी जायसवाल की अर्धशतकीय पारी के दम पर 6 विकेट से हरा दिया। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 207 रन का लक्ष्य मिला था जिसे टीम इंडिया ने खेल के आखिरी दिन आखिरी ओवर में एक गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट पर 214 रन बनाकर हासिल कर लिया।

मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में गजब का खेल दिखाया और आखिरी ओवर में हैट्रिक छक्का व एक चौका लगाकर मैच को पूरी तरह से पटल दिया और भारत को जीत दिला दी। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत के दौरे की शुरुआत जीत के साथ हुई। ये मैच कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला गया था।

इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहली पारी में 8 विकेट पर 363 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 357 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी थी और श्रीलंका के पहली पारी में 6 रन की लीड मिली थी। इसके बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 200 रन बनाए और पारी की घोषणा कर दी साथ ही मेजबान की कुल बढ़त 206 रन की हो गई थी। भारत को इसके बाद जीत के लिए 207 रन का टारगेट मिला था।

यशस्वी ने खेली अर्धशतकीय पारी

भारत के लिए दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 61 रन जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 44 रन की पारी खेली। यशस्वी दूसरी पारी में रिटायर हर्ट हुए तो वहीं ध्रुव जुरेल 17 रन की पारी खेलकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में 68 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा 22 रन तो वहीं मानव सुतार रिटायर हर्ट हुए। गुरनूर बरार दूसरी पारी में 2 रन बनाकर आउट हुए। सिराज ने तूफानी पारी खेलते हुए 15 गेंदों पर 4 छक्के और एक चौके की मदद से नाबाद 32 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी।

जडेजा-गूरनूर को मिले 2-2 विकेट

श्रीलंका XI के लिए दूसरी पारी में निशान मदुश्का 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। रविंदु रसंता 8,पसिंदु सोरियाबंदरा 4 और पवन रत्नायके 16 रन बनाकर आउट हुए। अंजेला बंडारा 35, निपुण धनंजय 46 और सोनल दिनुशा 9 रन बनाकर आउट हुए। रमेश मेंडिस 16 और केशारा नुवंथा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा-गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 1-1 विकेट झटके।

देवदत्त पडीक्कल ने खेली 142 रन की पारी

भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो पहली पारी में यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले आउट हुए। केएल राहुल ने 40, देवदत्त पडिक्कल ने 142, रविंद्र जडेजा ने 63 रन बनाए और वह रिटायर्ड हर्ट हुए। ऋषभ पंत ने 2, ध्रुव जुरेल ने 1 और मानव सुतार ने 41 रन बनाए। कुलदीप यादव 1 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मोहम्मद सिराज ने 1 रन बनाए। सारांश जैन 22 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। गुरनूर बरार 36 रन बनाकर क्रीज पर। श्रीलंका के लिए रमेश मेंडिस- असंका मनोज ने 2-2 विकेट लिए। विश्वा फर्नांडो और केशरा नुवंथा ने 1-1 विकेट लिए।

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