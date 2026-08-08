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India vs Sri Lanka XI Cricket Match LIVE Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच में दो दिन का खेल हो चुका है। कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में शनिवार 8 अगस्त 2026 को मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने पहली पारी में 90 ओवर में छह विकेट पर 357 रन बनाए थे। इस तरह भारत पहली पारी के आधार पर श्रीलंका इलेवन से अभी छह रन पीछे है।

दाएं हाथ में रिंग फिंगर में चोट के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली। भारतीय पारी का आकर्षण देवदत्त पडिक्कल का शतक रहा। वह 164 गेंद में 142 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल 121 गेंद पर 103 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए थे। मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए लौटे।

गुरनूर बरार ने दो चौके और 4 छक्के की मदद से 18 गेंद में 36 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर आउट हुए। मानव सुतार अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 90 गेंद में 41 रन बनाने में सफल रहे। सारांश जैन 45 गेंद में 22 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। कुलदीप यादव भी रिटायर्ड हर्ट हुए।

केएल राहुल 40, ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले आउट हुए। विश्व फर्नांडो को विकेट मिला। श्रीलंका XI के लिए रमेश मेंडिस और असांका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए। विश्व फर्नांडो और केशरा नुवांता भी 1-1 विकेट लेने में सफल रहे।

इससे पहले श्रीलंका ने पहले दिन 8 विकेट पर 363 रन बनाए। उसने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही अपनी पारी घोषित कर दी। पहले दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के दबदबे के बाद के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। 153 रन के अंदर 6 विकेट झटके।

श्रीलंका XI के लिए निशान मदुश्का ने 66, रविन्दु रसंथा ने 71, पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, पवन रत्नायके ने 39, अहान विक्रमसिंघे ने 32, सोनल दिनुशा ने 52, अंजला बंदरा ने 13 और रमेश मेंडिस ने 32 रन बनाए। केशारा नुवंथा 9 और दिलुम सुदीरा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मनाव सुतार ने 2-2 विकेट झटके। गुरनूर बरार को 1 विकेट मिला।

भारत बनाम श्रीलंका XI मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका XI की पहली पारी

बल्लेबाजीरनगेंद4s6sSR
निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल)6665111101.53
रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार711436149.65
पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा35636055.55
पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार39473282.97
अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव31434072.09
सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार52725172.22
अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव13352037.14
रमेश मेंडिस कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड रविंद्र जडेजा32492165.3
केसारा नुवांता नाबाद9202045
दिलुम सुदीरा नाबाद150020
अतिरिक्त (बाई-6, लेग बाई-5, नोबॉल- 2, वाइड-1)14
कुल स्कोर 90 ओवर (रन रेट: 4.03)363/8 (पारी घोषित)

विकेट पतन: 1-110 (निशान फर्नांडो, 20.4 ओवर), 2-171 (पासिंदु सूरियाबंडारा, 40.4 ओवर), 3-201 (रविंदु रसंता, 49.1 ओवर), 4-246 (पवन रत्नायके, 59.3 ओवर), 5-250 (अहान विक्रमसिंघे, 60.4 ओवर), 6-284 (अंजला बंडारा, 71.1 ओवर), 7-347 (रमेश मेंडिस, 85.1 ओवर), 8-354 (सोनल दिनुषा, 87.4 ओवर)

भारत की गेंदबाजी

गेंदबाजओवरमेडनरनविकेटइकॉनमीवाइडनोबॉल
मोहम्मद सिराज1324403.3810
प्रसिद्ध कृष्णा81320400
रविंद्र जडेजा1526424.2601
गुरनूर बरार1214914.0801
कुलदीप यादव1807624.2200
मानव सुतार1313322.5300
सारांश जैन1105404.900

भारत की पहली पारी

बल्लेबाजीरनगेंद4s6sSR
यशस्वी जायसवाल कैच तिलकरत्ने बोल्ड विश्व फर्नांडो02000
केएल राहुल (कप्तान) बोल्ड केसारा नुवांता40675159.7
देवदत्त पडिक्कल नाबाद14216418086.58
रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट631177053.84
ऋषभ पंत कैच निशान फर्नांडो बोल्ड रमेश मेंडिस250040
ध्रुव जुरैल कैच निपुन धनंजय बोल्ड रमेश मेंडिस190011.11
मानव सुतार एलबीडब्ल्यू असांका मनोज41905145.55
कुलदीप यादव रिटायर्ड हर्ट115006.67
मोहम्मद सिराज कैच और बोल्ड असांका मनोज160016.66
सारांश जैन रिटायर्ड हर्ट22453048.88
गुरनूर बराड़ नाबाद361824200
अतिरिक्त (लेग बाई-6, वाइड-2)8
कुल स्कोर 90 ओवर (रनरेट: 3.96)357/6

बल्लेबाजी नहीं की: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी

विकेट पतन: 1-0 (यशस्वी जयसवाल , 0.2 ओवर ), 2-96 (केएल राहुल, 23.2 ओवर ), देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट (39.4 ओवर, स्कोर 168 रन), 3-170 (ऋषभ पंत, 41.3 ओवर ), 4-174 (ध्रुव जुरेल, 43.5 ओवर), 5-250 (रविंद्र जडेजा, 64.6 ओवर), 6-257 (मोहम्मद सिराज, 72.3 ओवर)

श्रीलंका XI की गेंदबाजी

गेंदबाजओवरमेडनरनविकेटइकॉनमीवाइडनोबॉल
विश्व फर्नांडो142421310
लाहिरू कुमार1234203.510
इसिता विजेसुंदरा815106.3700
रमेश मेंडिस1837724.2700
केसारा नुवांता1734012.3500
सोनल दिनुषा40902.2500
असांका मनोज81322400
दिलुम सुदीरा905806.4400

Live Updates
21:35 (IST) 8 Aug 2026

रोहित टॉप पर, कोहली से आगे बाबर; 2020 के दशक में वनडे में बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर्स

इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक वनडे प्रारूप में बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली फिलहाल बाबर आजम से पीछे हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। ...और पढ़ें
19:22 (IST) 8 Aug 2026

IND vs SL 11: देवदत्त पडिक्कल का शतक तो जडेजा ने लगाया अर्धशतक; भारत ने बनाए 357 रन; ध्रुव, यशस्वी, पंत नहीं चले

श्रीलंका 11 के खिलाफ तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए देवदत्त पडीक्कल ने पहली पारी में शानदार शतक लगाया और भारतीय पारी को संभालने का काम किया। रविंद्र जडेजा ने टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। ...यहां पढ़ें
18:14 (IST) 8 Aug 2026

भारत ने दूसरे दिन 90 ओवर में बनाए 357 रन, गंवाए 8 विकेट

भारत बनाम श्रीलंका इलेवन तीन दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल पूरा हो चुका है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत का स्कोर 90 ओवर में 357/8 था। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाया। गुरनूर बरार ने 18 गेंद में 36 रन की आतिशी पारी खेली। उन्होंने 90वें ओवर की दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर छक्के लगाए।

18:07 (IST) 8 Aug 2026

भारत ने 89 ओवर में बनाए 8 विकेट पर 332 रन

89 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 332 रन है। देवदत्त पडिक्कल के 163 गेंद में 141 रन हैं। वह अब तक 18 चौके लगा चुके हैं। गुरनूर बरार के 13 गेंद में 12 रन हैं। उन्होंने दो चौके लगाए हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 31 रन पीछे है।

17:57 (IST) 8 Aug 2026

श्रीलंका इलेवन से भारत अब 50 रन पीछे

86 ओवरों का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 313 रन है। गुरनूर बरार के पांच गेंद में छह रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 153 गेंद में 128 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 50 रन पीछे है। इससे पहले 85वें ओवर के बाद सारांश जैन रिटायर्ड आउट हो गए। वह जब पवेलियन लौटे तब उनके 45 गेंद में 22 रन थे।

17:43 (IST) 8 Aug 2026

श्रीलंका XI से भारत अब भी 63 रन पीछे

भारत का स्कोर 83 ओवर में आठ विकेट पर 300 रन है। सारांश जैन के 37 गेंद में 19 रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 148 गेंद में 124 रन हैं। दोनों के बीच 64 गेंद में 43 रन की साझेदारी हुई है। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 63 रन पीछे है।

17:27 (IST) 8 Aug 2026

भारत ने 80 ओवर में बनाए 280 रन, गंवाए 8 विकेट

भारत का स्कोर 80 ओवर में आठ विकेट पर 280 रन है। सारांश जैन के 27 गेंद में 15 रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 140 गेंद में 112 रन हैं। दोनों के बीच 46 गेंद में 23 रन की साझेदारी हुई है। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 83 रन पीछे है।

17:18 (IST) 8 Aug 2026

भारत का 77 ओवर में स्कोर 8 विकेट पर 274 रन

77 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर आठ विकेट पर 274 रन है। देवदत्त पडिक्कल के 133 गेंद में 110 रन हैं। सारांश जैन के 16 गेंद में 11 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 89 रन पीछे है।

17:11 (IST) 8 Aug 2026

भारत अब भी 95 रन पीछे

75 ओवरों का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 268 रन है। सारांश जैन के 10 गेंद में नौ रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 127 गेंद में 106 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 95 रन पीछे है। सारांश जैन ने 75वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाया।

17:10 (IST) 8 Aug 2026

देवदत्त पडिक्कल फिर मैदान पर लौटे

मोहम्मद सिराज के आउट होने पर देवदत्त पडिक्कल फिर से बल्लेबाजी के लिए आए हैं। वह रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे थे, लेकिन अब टीम को उनकी जरूरत दिख रही है, इसलिए उन्होंने फिर से पैड बांध लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल के 121 गेंद में 103 रन हैं।

17:02 (IST) 8 Aug 2026
असांका मनोज ने एक ओवर में झटके दो विकेट

मानव सुतार के आउट होने पर सारांश जैन बल्लेबाजी के लिए आए। सारांश जैन ने दूसरी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला असांका मनोज ने 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज का खुद ही कैच लपक लिया। मोहम्मद सिराज आठ गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए।

16:57 (IST) 8 Aug 2026

मानव सुतार हुए एलबीडब्ल्यू

असांका मनोज 73वां ओवर लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर मानव सुतार को एलबीडब्ल्यू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने उनके विकेट को लेकर अंपायर से बहस भी की, लेकिन यहां DRS नहीं है। गेंद लेग स्टंप के आस-पास फुल लेंथ की थी, शायद लेग स्टंप के थोड़ा बाहर भी हो सकती थी। यह सीधे उनके पैड पर लगी। मानव सुतार 41 रन बनाकर आउट हो गए।

16:50 (IST) 8 Aug 2026

कुलदीप यादव भी हुए रिटायर्ड आउट

कुलदीप यादव एक रन बनाने के बाद रिटायर्ड आउट हो गए। उनकी जगह मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आए। कुलदीप यादव 70वें ओवर में रिटायर्ड आउट हुए। भारत का स्कोर 71 ओवर में सात विकेट पर 256 रन है। मानव सुतार 89 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद हैं।

16:33 (IST) 8 Aug 2026

कुलदीप यादव का नहीं खुला खाता

68 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 252 रन है। कुलदीप यादव अब तक 14 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन खाता नहीं खोल पाए हैं। मानव सुतार के 73 गेंद में 39 रन हैं।

16:25 (IST) 8 Aug 2026

रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट

65वें ओवर के बाद रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट हो गए। वह जब रिटायर्ड आउट हुए तब उन्होंने 117 गेंद में 63 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव बल्लेबाजी के लिए आए। भारत का स्कोर 250/5

16:21 (IST) 8 Aug 2026

भारत के 250 रन पूरे

65 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 250 रन है। रविंद्र जडेजा के 117 गेंद में 63 रन और मानव सुतार के 69 गेंद में 37 रन हैं।

15:56 (IST) 8 Aug 2026
मानव सुतार ने एक ओवर में जड़े दो चौके

60 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 238 रन है। रविंद्र जडेजा 101 गेंद में 60 और मानव सुतार 55 गेंद में 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 97 गेंद में 64 रन की साझेदारी हो चुकी है। मानव सुतार ने 60वें ओवर में रमेश मेंडिस की चौथी और छठी गेंद पर चौका लगाया। पाठकों को बता दें कि देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, आउट नहीं हुए हैं, इसलिए उनका विकेट गिरना नहीं माना जाएगा।

15:36 (IST) 8 Aug 2026

रविंद्र जडेजा ने चौके से अर्धशतक पूरा किया

रविंद्र जडेजा ने चौके से अर्धशतक पूरा किया। भारत ने 55.1 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बनाए। 154 रन से पीछे रविंद्र जडेजा 89 गेंद पर 53 रन बनाकर क्रीज पर। मानव सुतार 7 रन बनाकर क्रीज पर।

15:22 (IST) 8 Aug 2026

चायकाल के बाद भारत की बल्लेबाजी शुरू

कोलंबो में तीन दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन चायकाल के बाद भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। रविंद्र जडेजा 36 और मानव सुतार 4 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 52 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाए। 175 रन से पीछे।

14:56 (IST) 8 Aug 2026

IND vs SL: भारत को बड़ा झटका, साई सुदर्शन हुए श्रीलंका दौरे से बाहर

साई सुदर्शन पैर की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। चोट के कारण वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए थे। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे थे। ...यहां पढ़ें
14:53 (IST) 8 Aug 2026

दूसरे दिन चायकाल

भारत ने चायकाल तक 50 ओवर में 4 विकेट पर 180 रन बनाए। 183 रन से पीछे। रविंद्र जडेजा 29 और मानव सुतार 3 रन बनाकर क्रीज पर।

14:43 (IST) 8 Aug 2026

IND vs SL XI: देवदत्त पडिक्कल ने प्लेइंग 11 के लिए ठोका दावा, कोलंबो में जड़ा शतक

देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 गेंद पर 96 रन जोड़े। इस साझेदारी में पडिक्कल ने 56 रन बनाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ देवदत्त पडिक्कल ने 72 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल ने 50 गेंद पर 47 रन बनाए। ...और पढ़ें
14:28 (IST) 8 Aug 2026

ध्रुव जुरेल को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा

ध्रुव जुरेल को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 1 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 43.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन। 189 रन से पीछे। मानव सुतार क्रीज पर।

14:19 (IST) 8 Aug 2026
ऋषभ पंत को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा

ऋषभ पंत को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। भारत ने 40.3 ओवर में 3 विकेट पर 170 रन बनाए। 193 रन पीछे। ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा 23 रन बनाकर क्रीज पर।

14:09 (IST) 8 Aug 2026

देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा

देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा। उन्होंने 121 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 100 रन बनाए और रिटायर होकर मैदान से बाहर गए। ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। रविंद्र जडेजा 22 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 39.4 ओवर में 2 विकेट पर 168 रन बनाए। 195 पीछे।

13:48 (IST) 8 Aug 2026

देवदत्त पडिक्कल शतक के करीब

भारत ने 33 ओवर में 2 विकेट पर 139 रन बनाए। 224 रन से पीछे। रविंद्र जडेजा 17 और देवदत्त पडिक्कल 80 रन बनाकर क्रीज पर।

13:11 (IST) 8 Aug 2026
केएल राहुल को केशारा नुवंथा ने पवेलियन भेजा

केएल राहुल को केशारा नुवंथा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 40 रन बनाए। उंगली में चोट लगने के कारण शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। रविंद्र जडेजा 5 और देवदत्त पडिक्कल 59 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 104 रन बनाए। 259 रन से पीछे

12:45 (IST) 8 Aug 2026

देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़ा

देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़ा। वह 61 गेंद पर 50 रन बनाकर क्रीज पर। केएल राहुल 37 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 20.4 ओवर में 1 विकेट पर 88 रन बनाए। 275 रन से आगे।

12:42 (IST) 8 Aug 2026

कोलंबो में लंच के बाद खेल शुरू

कोलंबो में लंच के बाद खेल शुरू हो गया है। भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 76 रन बनाए। 287 रन से पीछे है। देवदत्त पडिक्कल 49 और केएल राहुल 27 रन बनाकर क्रीज पर।

12:37 (IST) 8 Aug 2026

वनडे में 5000 मैच पूरे: ये हैं सबसे ज्यादा रन, शतक से विकेट तक ODI क्रिकेट के 10 बड़े रिकॉर्ड

55 साल के इतिहास में गेंद और जर्सी के रंग बदलने के साथ वनडे क्रिकेट ने काफी रिकॉर्ड बनते और टूटते देखे हैं। 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। ...अधिक जानकारी