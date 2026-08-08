India vs Sri Lanka XI Cricket Match LIVE Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच में दो दिन का खेल हो चुका है। कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में शनिवार 8 अगस्त 2026 को मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने पहली पारी में 90 ओवर में छह विकेट पर 357 रन बनाए थे। इस तरह भारत पहली पारी के आधार पर श्रीलंका इलेवन से अभी छह रन पीछे है।
दाएं हाथ में रिंग फिंगर में चोट के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली। भारतीय पारी का आकर्षण देवदत्त पडिक्कल का शतक रहा। वह 164 गेंद में 142 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल 121 गेंद पर 103 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए थे। मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए लौटे।
गुरनूर बरार ने दो चौके और 4 छक्के की मदद से 18 गेंद में 36 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर आउट हुए। मानव सुतार अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 90 गेंद में 41 रन बनाने में सफल रहे। सारांश जैन 45 गेंद में 22 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। कुलदीप यादव भी रिटायर्ड हर्ट हुए।
केएल राहुल 40, ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले आउट हुए। विश्व फर्नांडो को विकेट मिला। श्रीलंका XI के लिए रमेश मेंडिस और असांका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए। विश्व फर्नांडो और केशरा नुवांता भी 1-1 विकेट लेने में सफल रहे।
इससे पहले श्रीलंका ने पहले दिन 8 विकेट पर 363 रन बनाए। उसने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही अपनी पारी घोषित कर दी। पहले दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के दबदबे के बाद के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। 153 रन के अंदर 6 विकेट झटके।
श्रीलंका XI के लिए निशान मदुश्का ने 66, रविन्दु रसंथा ने 71, पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, पवन रत्नायके ने 39, अहान विक्रमसिंघे ने 32, सोनल दिनुशा ने 52, अंजला बंदरा ने 13 और रमेश मेंडिस ने 32 रन बनाए। केशारा नुवंथा 9 और दिलुम सुदीरा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मनाव सुतार ने 2-2 विकेट झटके। गुरनूर बरार को 1 विकेट मिला।
भारत बनाम श्रीलंका XI मैच का स्कोरकार्ड
श्रीलंका XI की पहली पारी
|बल्लेबाजी
|रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल)
|66
|65
|11
|1
|101.53
|रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार
|71
|143
|6
|1
|49.65
|पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा
|35
|63
|6
|0
|55.55
|पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार
|39
|47
|3
|2
|82.97
|अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव
|31
|43
|4
|0
|72.09
|सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार
|52
|72
|5
|1
|72.22
|अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव
|13
|35
|2
|0
|37.14
|रमेश मेंडिस कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड रविंद्र जडेजा
|32
|49
|2
|1
|65.3
|केसारा नुवांता नाबाद
|9
|20
|2
|0
|45
|दिलुम सुदीरा नाबाद
|1
|5
|0
|0
|20
|अतिरिक्त (बाई-6, लेग बाई-5, नोबॉल- 2, वाइड-1)
|14
|कुल स्कोर 90 ओवर (रन रेट: 4.03)
|363/8 (पारी घोषित)
विकेट पतन: 1-110 (निशान फर्नांडो, 20.4 ओवर), 2-171 (पासिंदु सूरियाबंडारा, 40.4 ओवर), 3-201 (रविंदु रसंता, 49.1 ओवर), 4-246 (पवन रत्नायके, 59.3 ओवर), 5-250 (अहान विक्रमसिंघे, 60.4 ओवर), 6-284 (अंजला बंडारा, 71.1 ओवर), 7-347 (रमेश मेंडिस, 85.1 ओवर), 8-354 (सोनल दिनुषा, 87.4 ओवर)
भारत की गेंदबाजी
|गेंदबाज
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|इकॉनमी
|वाइड
|नोबॉल
|मोहम्मद सिराज
|13
|2
|44
|0
|3.38
|1
|0
|प्रसिद्ध कृष्णा
|8
|1
|32
|0
|4
|0
|0
|रविंद्र जडेजा
|15
|2
|64
|2
|4.26
|0
|1
|गुरनूर बरार
|12
|1
|49
|1
|4.08
|0
|1
|कुलदीप यादव
|18
|0
|76
|2
|4.22
|0
|0
|मानव सुतार
|13
|1
|33
|2
|2.53
|0
|0
|सारांश जैन
|11
|0
|54
|0
|4.9
|0
|0
भारत की पहली पारी
|बल्लेबाजी
|रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|यशस्वी जायसवाल कैच तिलकरत्ने बोल्ड विश्व फर्नांडो
|0
|2
|0
|0
|0
|केएल राहुल (कप्तान) बोल्ड केसारा नुवांता
|40
|67
|5
|1
|59.7
|देवदत्त पडिक्कल नाबाद
|142
|164
|18
|0
|86.58
|रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट
|63
|117
|7
|0
|53.84
|ऋषभ पंत कैच निशान फर्नांडो बोल्ड रमेश मेंडिस
|2
|5
|0
|0
|40
|ध्रुव जुरैल कैच निपुन धनंजय बोल्ड रमेश मेंडिस
|1
|9
|0
|0
|11.11
|मानव सुतार एलबीडब्ल्यू असांका मनोज
|41
|90
|5
|1
|45.55
|कुलदीप यादव रिटायर्ड हर्ट
|1
|15
|0
|0
|6.67
|मोहम्मद सिराज कैच और बोल्ड असांका मनोज
|1
|6
|0
|0
|16.66
|सारांश जैन रिटायर्ड हर्ट
|22
|45
|3
|0
|48.88
|गुरनूर बराड़ नाबाद
|36
|18
|2
|4
|200
|अतिरिक्त (लेग बाई-6, वाइड-2)
|8
|कुल स्कोर 90 ओवर (रनरेट: 3.96)
|357/6
बल्लेबाजी नहीं की: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी
विकेट पतन: 1-0 (यशस्वी जयसवाल , 0.2 ओवर ), 2-96 (केएल राहुल, 23.2 ओवर ), देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट (39.4 ओवर, स्कोर 168 रन), 3-170 (ऋषभ पंत, 41.3 ओवर ), 4-174 (ध्रुव जुरेल, 43.5 ओवर), 5-250 (रविंद्र जडेजा, 64.6 ओवर), 6-257 (मोहम्मद सिराज, 72.3 ओवर)
श्रीलंका XI की गेंदबाजी
|गेंदबाज
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|इकॉनमी
|वाइड
|नोबॉल
|विश्व फर्नांडो
|14
|2
|42
|1
|3
|1
|0
|लाहिरू कुमार
|12
|3
|42
|0
|3.5
|1
|0
|इसिता विजेसुंदरा
|8
|1
|51
|0
|6.37
|0
|0
|रमेश मेंडिस
|18
|3
|77
|2
|4.27
|0
|0
|केसारा नुवांता
|17
|3
|40
|1
|2.35
|0
|0
|सोनल दिनुषा
|4
|0
|9
|0
|2.25
|0
|0
|असांका मनोज
|8
|1
|32
|2
|4
|0
|0
|दिलुम सुदीरा
|9
|0
|58
|0
|6.44
|0
|0
रोहित टॉप पर, कोहली से आगे बाबर; 2020 के दशक में वनडे में बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर्स
IND vs SL 11: देवदत्त पडिक्कल का शतक तो जडेजा ने लगाया अर्धशतक; भारत ने बनाए 357 रन; ध्रुव, यशस्वी, पंत नहीं चले
भारत ने दूसरे दिन 90 ओवर में बनाए 357 रन, गंवाए 8 विकेट
भारत बनाम श्रीलंका इलेवन तीन दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल पूरा हो चुका है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत का स्कोर 90 ओवर में 357/8 था। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाया। गुरनूर बरार ने 18 गेंद में 36 रन की आतिशी पारी खेली। उन्होंने 90वें ओवर की दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर छक्के लगाए।
भारत ने 89 ओवर में बनाए 8 विकेट पर 332 रन
89 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 332 रन है। देवदत्त पडिक्कल के 163 गेंद में 141 रन हैं। वह अब तक 18 चौके लगा चुके हैं। गुरनूर बरार के 13 गेंद में 12 रन हैं। उन्होंने दो चौके लगाए हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 31 रन पीछे है।
श्रीलंका इलेवन से भारत अब 50 रन पीछे
86 ओवरों का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 313 रन है। गुरनूर बरार के पांच गेंद में छह रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 153 गेंद में 128 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 50 रन पीछे है। इससे पहले 85वें ओवर के बाद सारांश जैन रिटायर्ड आउट हो गए। वह जब पवेलियन लौटे तब उनके 45 गेंद में 22 रन थे।
श्रीलंका XI से भारत अब भी 63 रन पीछे
भारत का स्कोर 83 ओवर में आठ विकेट पर 300 रन है। सारांश जैन के 37 गेंद में 19 रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 148 गेंद में 124 रन हैं। दोनों के बीच 64 गेंद में 43 रन की साझेदारी हुई है। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 63 रन पीछे है।
भारत ने 80 ओवर में बनाए 280 रन, गंवाए 8 विकेट
भारत का स्कोर 80 ओवर में आठ विकेट पर 280 रन है। सारांश जैन के 27 गेंद में 15 रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 140 गेंद में 112 रन हैं। दोनों के बीच 46 गेंद में 23 रन की साझेदारी हुई है। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 83 रन पीछे है।
भारत का 77 ओवर में स्कोर 8 विकेट पर 274 रन
77 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर आठ विकेट पर 274 रन है। देवदत्त पडिक्कल के 133 गेंद में 110 रन हैं। सारांश जैन के 16 गेंद में 11 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 89 रन पीछे है।
भारत अब भी 95 रन पीछे
75 ओवरों का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर 8 विकेट पर 268 रन है। सारांश जैन के 10 गेंद में नौ रन हैं। देवदत्त पडिक्कल के 127 गेंद में 106 रन हैं। श्रीलंका इलेवन की पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 95 रन पीछे है। सारांश जैन ने 75वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाया।
देवदत्त पडिक्कल फिर मैदान पर लौटे
मोहम्मद सिराज के आउट होने पर देवदत्त पडिक्कल फिर से बल्लेबाजी के लिए आए हैं। वह रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे थे, लेकिन अब टीम को उनकी जरूरत दिख रही है, इसलिए उन्होंने फिर से पैड बांध लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल के 121 गेंद में 103 रन हैं।
मानव सुतार के आउट होने पर सारांश जैन बल्लेबाजी के लिए आए। सारांश जैन ने दूसरी गेंद पर एक रन लेकर अपना खाता खोला असांका मनोज ने 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज का खुद ही कैच लपक लिया। मोहम्मद सिराज आठ गेंद में एक रन बनाकर आउट हुए।
मानव सुतार हुए एलबीडब्ल्यू
असांका मनोज 73वां ओवर लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर मानव सुतार को एलबीडब्ल्यू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने उनके विकेट को लेकर अंपायर से बहस भी की, लेकिन यहां DRS नहीं है। गेंद लेग स्टंप के आस-पास फुल लेंथ की थी, शायद लेग स्टंप के थोड़ा बाहर भी हो सकती थी। यह सीधे उनके पैड पर लगी। मानव सुतार 41 रन बनाकर आउट हो गए।
कुलदीप यादव भी हुए रिटायर्ड आउट
कुलदीप यादव एक रन बनाने के बाद रिटायर्ड आउट हो गए। उनकी जगह मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आए। कुलदीप यादव 70वें ओवर में रिटायर्ड आउट हुए। भारत का स्कोर 71 ओवर में सात विकेट पर 256 रन है। मानव सुतार 89 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद हैं।
कुलदीप यादव का नहीं खुला खाता
68 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 252 रन है। कुलदीप यादव अब तक 14 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन खाता नहीं खोल पाए हैं। मानव सुतार के 73 गेंद में 39 रन हैं।
रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट
65वें ओवर के बाद रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट हो गए। वह जब रिटायर्ड आउट हुए तब उन्होंने 117 गेंद में 63 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव बल्लेबाजी के लिए आए। भारत का स्कोर 250/5
भारत के 250 रन पूरे
65 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 250 रन है। रविंद्र जडेजा के 117 गेंद में 63 रन और मानव सुतार के 69 गेंद में 37 रन हैं।
60 ओवर का खेल हो चुका है। भारत का स्कोर पांच विकेट पर 238 रन है। रविंद्र जडेजा 101 गेंद में 60 और मानव सुतार 55 गेंद में 29 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 97 गेंद में 64 रन की साझेदारी हो चुकी है। मानव सुतार ने 60वें ओवर में रमेश मेंडिस की चौथी और छठी गेंद पर चौका लगाया। पाठकों को बता दें कि देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, आउट नहीं हुए हैं, इसलिए उनका विकेट गिरना नहीं माना जाएगा।
रविंद्र जडेजा ने चौके से अर्धशतक पूरा किया
रविंद्र जडेजा ने चौके से अर्धशतक पूरा किया। भारत ने 55.1 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बनाए। 154 रन से पीछे रविंद्र जडेजा 89 गेंद पर 53 रन बनाकर क्रीज पर। मानव सुतार 7 रन बनाकर क्रीज पर।
चायकाल के बाद भारत की बल्लेबाजी शुरू
कोलंबो में तीन दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन चायकाल के बाद भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। रविंद्र जडेजा 36 और मानव सुतार 4 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 52 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाए। 175 रन से पीछे।
IND vs SL: भारत को बड़ा झटका, साई सुदर्शन हुए श्रीलंका दौरे से बाहर
दूसरे दिन चायकाल
भारत ने चायकाल तक 50 ओवर में 4 विकेट पर 180 रन बनाए। 183 रन से पीछे। रविंद्र जडेजा 29 और मानव सुतार 3 रन बनाकर क्रीज पर।
IND vs SL XI: देवदत्त पडिक्कल ने प्लेइंग 11 के लिए ठोका दावा, कोलंबो में जड़ा शतक
ध्रुव जुरेल को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा
ध्रुव जुरेल को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 1 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 43.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन। 189 रन से पीछे। मानव सुतार क्रीज पर।
ऋषभ पंत को रमेश मेंडिस ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। भारत ने 40.3 ओवर में 3 विकेट पर 170 रन बनाए। 193 रन पीछे। ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा 23 रन बनाकर क्रीज पर।
देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा
देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा। उन्होंने 121 गेंद पर 14 चौकों की मदद से 100 रन बनाए और रिटायर होकर मैदान से बाहर गए। ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। रविंद्र जडेजा 22 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 39.4 ओवर में 2 विकेट पर 168 रन बनाए। 195 पीछे।
देवदत्त पडिक्कल शतक के करीब
भारत ने 33 ओवर में 2 विकेट पर 139 रन बनाए। 224 रन से पीछे। रविंद्र जडेजा 17 और देवदत्त पडिक्कल 80 रन बनाकर क्रीज पर।
केएल राहुल को केशारा नुवंथा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 40 रन बनाए। उंगली में चोट लगने के कारण शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। रविंद्र जडेजा 5 और देवदत्त पडिक्कल 59 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 104 रन बनाए। 259 रन से पीछे
देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़ा
देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़ा। वह 61 गेंद पर 50 रन बनाकर क्रीज पर। केएल राहुल 37 रन बनाकर क्रीज पर। भारत ने 20.4 ओवर में 1 विकेट पर 88 रन बनाए। 275 रन से आगे।
कोलंबो में लंच के बाद खेल शुरू
कोलंबो में लंच के बाद खेल शुरू हो गया है। भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 76 रन बनाए। 287 रन से पीछे है। देवदत्त पडिक्कल 49 और केएल राहुल 27 रन बनाकर क्रीज पर।