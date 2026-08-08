India vs Sri Lanka XI Cricket Match LIVE Scorecard: भारत बनाम श्रीलंका XI तीन दिवसीय अभ्यास मैच में दो दिन का खेल हो चुका है। कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में शनिवार 8 अगस्त 2026 को मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने पहली पारी में 90 ओवर में छह विकेट पर 357 रन बनाए थे। इस तरह भारत पहली पारी के आधार पर श्रीलंका इलेवन से अभी छह रन पीछे है।

दाएं हाथ में रिंग फिंगर में चोट के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उनकी जगह केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली। भारतीय पारी का आकर्षण देवदत्त पडिक्कल का शतक रहा। वह 164 गेंद में 142 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल 121 गेंद पर 103 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए थे। मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए लौटे।

गुरनूर बरार ने दो चौके और 4 छक्के की मदद से 18 गेंद में 36 रन की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर आउट हुए। मानव सुतार अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 90 गेंद में 41 रन बनाने में सफल रहे। सारांश जैन 45 गेंद में 22 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। कुलदीप यादव भी रिटायर्ड हर्ट हुए।

केएल राहुल 40, ऋषभ पंत 2 और ध्रुव जुरेल 1 रन बनाकर आउट हुए। पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल बगैर खाता खोले आउट हुए। विश्व फर्नांडो को विकेट मिला। श्रीलंका XI के लिए रमेश मेंडिस और असांका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए। विश्व फर्नांडो और केशरा नुवांता भी 1-1 विकेट लेने में सफल रहे।

इससे पहले श्रीलंका ने पहले दिन 8 विकेट पर 363 रन बनाए। उसने दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही अपनी पारी घोषित कर दी। पहले दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के दबदबे के बाद के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। 153 रन के अंदर 6 विकेट झटके।

श्रीलंका XI के लिए निशान मदुश्का ने 66, रविन्दु रसंथा ने 71, पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, पवन रत्नायके ने 39, अहान विक्रमसिंघे ने 32, सोनल दिनुशा ने 52, अंजला बंदरा ने 13 और रमेश मेंडिस ने 32 रन बनाए। केशारा नुवंथा 9 और दिलुम सुदीरा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मनाव सुतार ने 2-2 विकेट झटके। गुरनूर बरार को 1 विकेट मिला।

भारत बनाम श्रीलंका XI मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका XI की पहली पारी

बल्लेबाजी रन गेंद 4s 6s SR निशान फर्नांडो रन आउट (मानव सुतार/केएल राहुल) 66 65 11 1 101.53 रविंदु रसंता कैच स्थानापन्न विप्रज निगम) बोल्ड मानव सुतार 71 143 6 1 49.65 पासिंदु सूरियाबंडारा बोल्ड रविंद्र जडेजा 35 63 6 0 55.55 पवन रत्नायके कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड गुरनूर बरार 39 47 3 2 82.97 अहान विक्रमसिंघे कैच गुरनूर बरार बोल्ड कुलदीप यादव 31 43 4 0 72.09 सोनल दिनुशा एलबीडब्ल्यू मानव सुतार 52 72 5 1 72.22 अंजला बंडारा एलबीडब्ल्यू कुलदीप यादव 13 35 2 0 37.14 रमेश मेंडिस कैच देवदत्त पडिक्कल बोल्ड रविंद्र जडेजा 32 49 2 1 65.3 केसारा नुवांता नाबाद 9 20 2 0 45 दिलुम सुदीरा नाबाद 1 5 0 0 20 अतिरिक्त (बाई-6, लेग बाई-5, नोबॉल- 2, वाइड-1) 14 कुल स्कोर 90 ओवर (रन रेट: 4.03) 363/8 (पारी घोषित)

विकेट पतन: 1-110 (निशान फर्नांडो, 20.4 ओवर), 2-171 (पासिंदु सूरियाबंडारा, 40.4 ओवर), 3-201 (रविंदु रसंता, 49.1 ओवर), 4-246 (पवन रत्नायके, 59.3 ओवर), 5-250 (अहान विक्रमसिंघे, 60.4 ओवर), 6-284 (अंजला बंडारा, 71.1 ओवर), 7-347 (रमेश मेंडिस, 85.1 ओवर), 8-354 (सोनल दिनुषा, 87.4 ओवर)

भारत की गेंदबाजी

गेंदबाज ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड नोबॉल मोहम्मद सिराज 13 2 44 0 3.38 1 0 प्रसिद्ध कृष्णा 8 1 32 0 4 0 0 रविंद्र जडेजा 15 2 64 2 4.26 0 1 गुरनूर बरार 12 1 49 1 4.08 0 1 कुलदीप यादव 18 0 76 2 4.22 0 0 मानव सुतार 13 1 33 2 2.53 0 0 सारांश जैन 11 0 54 0 4.9 0 0

भारत की पहली पारी

बल्लेबाजी रन गेंद 4s 6s SR यशस्वी जायसवाल कैच तिलकरत्ने बोल्ड विश्व फर्नांडो 0 2 0 0 0 केएल राहुल (कप्तान) बोल्ड केसारा नुवांता 40 67 5 1 59.7 देवदत्त पडिक्कल नाबाद 142 164 18 0 86.58 रविंद्र जडेजा रिटायर्ड आउट 63 117 7 0 53.84 ऋषभ पंत कैच निशान फर्नांडो बोल्ड रमेश मेंडिस 2 5 0 0 40 ध्रुव जुरैल कैच निपुन धनंजय बोल्ड रमेश मेंडिस 1 9 0 0 11.11 मानव सुतार एलबीडब्ल्यू असांका मनोज 41 90 5 1 45.55 कुलदीप यादव रिटायर्ड हर्ट 1 15 0 0 6.67 मोहम्मद सिराज कैच और बोल्ड असांका मनोज 1 6 0 0 16.66 सारांश जैन रिटायर्ड हर्ट 22 45 3 0 48.88 गुरनूर बराड़ नाबाद 36 18 2 4 200 अतिरिक्त (लेग बाई-6, वाइड-2) 8 कुल स्कोर 90 ओवर (रनरेट: 3.96) 357/6

बल्लेबाजी नहीं की: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी

विकेट पतन: 1-0 (यशस्वी जयसवाल , 0.2 ओवर ), 2-96 (केएल राहुल, 23.2 ओवर ), देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट (39.4 ओवर, स्कोर 168 रन), 3-170 (ऋषभ पंत, 41.3 ओवर ), 4-174 (ध्रुव जुरेल, 43.5 ओवर), 5-250 (रविंद्र जडेजा, 64.6 ओवर), 6-257 (मोहम्मद सिराज, 72.3 ओवर)

श्रीलंका XI की गेंदबाजी

गेंदबाज ओवर मेडन रन विकेट इकॉनमी वाइड नोबॉल विश्व फर्नांडो 14 2 42 1 3 1 0 लाहिरू कुमार 12 3 42 0 3.5 1 0 इसिता विजेसुंदरा 8 1 51 0 6.37 0 0 रमेश मेंडिस 18 3 77 2 4.27 0 0 केसारा नुवांता 17 3 40 1 2.35 0 0 सोनल दिनुषा 4 0 9 0 2.25 0 0 असांका मनोज 8 1 32 2 4 0 0 दिलुम सुदीरा 9 0 58 0 6.44 0 0

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