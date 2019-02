Ind vs SA U19 Youth Test Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका।

Ind vs Sa U19 Youth Test, India vs South Africa U19 Live Cricket Score Streaming, Under-19 Youth Test Live Cricket Score Streaming at Hindi Live, Hotstar Live Cricket: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यूथ टेस्ट का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना का फैसला किया है। पहला मैच गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को जीतने की होगी।

राजस्थान के सूरज आहूजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस चार दिवसीय मैच के लिए अंडर-19 टीम की अगुवाई कर रहे हैं। पंजाब के नेहल वाढेरा और मध्य प्रदेश के राहुल चंद्रोल पांच से 11 मार्च के बीच तिरूवनन्तपुरम में होने वाली चतुष्कोणीय श्रृंखला में क्रमश: भारत ए और भारत बी की अगुवाई करेंगे। चतुष्कोणीय श्रृंखला की दो अन्य टीमें दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 और अफगानिस्तान अंडर-19 हैं।