Ind vs SA, India vs South Africa Test Series 2019 Schedule, Squad, Players List, Match Date and Time, Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज बुधवार दो अक्टूबर से होना है। टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म होने के बाद दोनों टीमों की कोशिश टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऐसे में दोनों टीम के कप्तान इस सीरीज को लेकर और सर्तक रहेंगे। भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत चुकी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए इस चैंपियनशिप में खेलने का पहला मौका होगा। विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले पहले मैच को जीत दक्षिण अफ्रीका सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगा। जबकि विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम विंडीज के बाद अफ्रीका के खिलाफ भी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी।

इससे पहले इन दोनों देशों के बीच 36 टेस्ट मैच खेले गए हैं। जिनमें 15 टेस्ट को अफ्रीका जीतने में कामयाब रहा है। वहीं 11 टेस्ट भारत के नाम रहे हैं, जबकि 10 मैचों बिना रिजल्ट के ही ड्रा पर समाप्त हो गई। दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत में अब तक सिर्फ साल 1999 में खेली गई टेस्ट सीरीज ही जीत सकी है।

यहां खेले जाएंगे मैच

पहला टेस्ट: (2-6 अक्टूबर) ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में, 9:30 AM (IST)

दूसरा टेस्ट: (10-14 अक्टूबर) महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे में 9:30 AM (IST)

तीसरा टेस्ट: (19-23 अक्टूबर) JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची में, 9:30 AM (IST)

यहां देख सकते हैं मैच

India vs South Africa test series का लाइव प्रसारण आप Star Sports Network पर देख सकते हैं। Star Sports 1, Star Sports HD1, Star Sports 2 and Star Sports HD2 पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं, Star Sports 3 और Star Sports 3 एचडी पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

इन खिलाड़ियों को मिला सीरीज में खेलने का मौका

भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, शुभमन गिल।

दक्षिण अफ्रीका: फाफ डू प्लेसिस (कप्तान), टेम्बा बावूमा, (उप कप्तान) थियुनिस डि ब्रूयुन, क्विंटन डि कॉक, डीन एल्गर, जुबैर हम्जा, केशव महाराज, एडिन मार्करम, सेनुरैन मुथुस्वामी, लुनगी एंगिडी, एनरिच नोर्ट्जे, वेर्नोन फिलेंडर, डेन पिड्ट, कैगिसो रबाडा, रूडी सेकंड।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App