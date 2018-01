सेंचूरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे श्रृंखला के दूसरे मैच के चलते एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को रोहित शर्मा को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रोहित शर्मा अब तक इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं। दो पारियों में रोहित महज 21 रन ही बना सके। रोहित शर्मा को कप्तान विराट कोहली अजिंक्य रहाणे की जगह लाए थे। अजिंक्य रहाणे का विदेशी धरती पर टेस्ट मैचों में प्रदर्शन ठीक रहा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। इस पर टीम में जगह न दिए जाने पर फैन्स ने हैरानी जताई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से गुस्सा जाहिर किया था। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों की रोहित शर्मा को लेकर शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। फैन्स विराट कोहली से रोहित की जगह अजिंक्य रहाणे को फिर से वापस लाने की मांग कर रहे हैं।

ट्विटर पर लोगों ने रोहित शर्मा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि रोहित शर्मा को तीसरे टेस्ट मैच में केवल दो ही सूरतों में खिलाया जाना चाहिए। पहली- यह उनका आखिरी टैस्ट मैच होगा और दूसरी- अगर रोहित इस मैच की दूसरी पारी में शानदार खेलकर मैच जिता देते हैं तो उन्हें आगे खिलाया जाना चाहिए। अभिषेक नाम के यूजर ने लिखा- ”रोहित शर्मा वनडे खिलाड़ी हैं और टेस्ट में कई बार फ्लॉप रहे हैं। उन्हें कई बाहर टेस्ट टीम से बाहर रखा गया और फिर लिया गया। 10 वर्षों से खेल रहे रोहित टेस्ट क्रिकेट में कोई करियर नहीं बना सके। आखिर कितनी बार आप लोग रोहित को टेस्ट में उन्हें खिलाएंगे।”

ऑस्कर डी रोज ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वाले मैचों की सीरीज में सबसे कम औसत वाले खिलाड़ियों की लिस्ट बताई। जनक देसाई ने लिखा- ”आप मुझे चार पारियां खेलने दीजिए मैं रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट से बेहतर रन बना दूंगा।” अपूर्व ने रोहित शर्मा पर जोक मारते हुए लिखा- ”जब रोहित ने कहा कि मुझे पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो अधिकारी बोला कि रहने दे, तू करेगा क्या बाहर जाके।” कश्यप मौर्य ने लिखा- ”रहाणे को रोहित की जगह खिलाना अब च्वॉइस नहीं, बल्कि जरूरत है।”

Rohit sharma will play 3rd test match in only 2 condition.

1. If rohit tells virat that this is my last test match

2. If rohit play a match winning knock in 2nd innings #SAvIND #INDvSA #SAvsIND rt if you agree — Mycricweb (@mycricweb) January 14, 2018

@IamKohli Rohit sharma is a oneday player and flopped several times in test. Many times dropped and recalled in test, Playing for 10 yrs still not permanent test player.

How many times you guys will try Rohit in test !!! — Abhishek Singh (@Singhabhi_07) January 14, 2018

Plz give me 4 innings, i can score more than Rohit Sharma with better strike rates…#deal — Janak Desai (@jnd583) January 14, 2018

*At passport office* Rohit Sharma: Sir mujhe apna passport Renew karana hae Officer: Bhai Rehne de tu karega kya bahar jaake #IndvsSA — Apurva (@Hud_Hud_Dabbang) January 14, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App