VIDEO: हार्दिक पांड्या ने एक हाथ से पकड़ा ऐसा कैच कि स्टेडियम में छा गया सन्नाटा

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार (13 फरवरी, 2018) को पांचवां मैच जीतकर छह मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में 4-1 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने पहली बार देश से बाहर इस अफ्रीकी देश के खिलाफ किसी भी प्रारूप में पहली बार कोई श्रृंखला जीती है। लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी पूरी अफ्रीकी टीम 201 के स्कोर पर ढेर हो गई। गेंदबाजी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुलदीप यादव ने भारत की ओर से 57 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। फील्डिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या द्वारा तबरेज शम्सी का शानदार कैच सोशल मीडिया में छाया हुआ है।

पांड्या ने एक हाथ से कैच पकड़कर तब सबको चौंका दिया था। खुद साथी खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं हुआ कि पांड्या कैच पकड़ चुके हैं। स्टेडियम में भी सन्नाटा छा गया! दरअसल भारत की तरफ से 42वां ओवर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव करा रहे थे। इस दौरान अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज शम्सी ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद शिखर धवन की पाले में पहुंची। इस दौरान अचानक पहुंचे हार्दिक पांड्या ने एक हाथ से कैच लपक लिया।

देखें वीडियो-

Pandya does it again pic.twitter.com/LE9Zf3zXsJ

— Cricket Videos (@cricvideos11) February 13, 2018