भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवें वनडे मैच में 13 फरवरी को एक मजेदार वाकया हुआ।रोहित शर्मा 97 के स्कोर पर रबाडा की गेंद पर एक बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे। संभव है कि वह चौका लगा कर शतक पूरा करना चाहते हों। इस चक्कर में उनकी गेंद शम्सी के हाथों में जाकर बैठने वाली थी। शम्सी कैच पकड़ने के लिए नीचे की ओर लपके, लेकिन जरा सी चूक कर बैठे और रोहित शर्मा को जीवन दान मिल गया। अगर यह जीवनदान नहीं मिला होता तो शर्मा शतक से चूक सकते थे। शर्मा को मिले इस जीवनदान पर कप्‍तान विराट कोहली का रिएक्‍शन देखने लायक था। विराट उस समय ड्रेसिंग रूम में थे। वह रोहित के साथ ही साझीदारी करते हुए रन आउट हुए थे। रोहित ने शॉट खेला था और विराट रन लेने के लिए दौड़ गए। रोहित नहीं दौड़े थे। ऐसे में जब तक विराट वापस क्रीज पर लौटते, उससे पहले गेंद विकेट को छू गई थी।

रबाडा की गेंद पर रोहित का घातक शॉट् देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान कोहली घबरा गए थे। हालांकि, बाद में वो साथी खिलाड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। जिस वक्त मैदान में ये सब हो रहा था उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान विराट कोहली एक-एक पल का रोमांच देख रहे थे और पल-पल के हिसाब से उनके चेहरे की भाव-भंगिमा बदल रही थी। पहले तो आश्चर्यजनक मुद्रा में दिखाई दिए। तुरंत ही वो तालियां बजाने लगे और अपने दोनों हाथ चेहरे के पास ले जाकर शोर मचाकर खुशी जाहिर करने लगे।

यहां पढ़ें IND vs SA 5th ODI: Live Cricket Score Updates

हालांकि, कोहली थोड़ी ही देर पहले रोहित शर्मा के नहीं दौड़ने की वजह से रन आउट हुए थे लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो रोहित शर्मा के कैच होने की आहट से घबराए हुए थे। कोहली की पल-पल बदलती भाव भंगिमाओं पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, “यह विराट कोहली की महानता है। वो आत्मकेंद्रित और स्वार्थी नहीं है बल्कि टीम भावना में विश्वास रखने वाले हैं।” दूसरे ने लिखा है, “यह विराट कप्तानी है।”

Rohit Sharma played upper cut!

Catch drop by shamsi

And look at VIRAT KOHLI’S reaction even after getting runout by Rohit!

#SAvIND pic.twitter.com/woTTgMK9Gp

— VIRAT’S DHONI (@Cricketician_) February 13, 2018