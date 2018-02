न्यूलैंड में तीसरे वन डे में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी है, लेकिन मैच से पहले यहां पर देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हुआ। दक्षिण अफ्रीका के न्यूलैंड में मैच शुरू होने से पहले तिरंगा को उल्टा फहराया गया था। इस दौरान तिरंगे में हरी पट्टी ऊपर की ओर थी। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर तुरंत इस मुद्दे को उठाया और दक्षिण अफ्रीकी टीम प्रशासन ने इस बावत कार्रवाई की मांग की। आपको यह जानकार हैरानी होगी की टेस्ट मैच के दौरान भी इसी मैदान पर यही गलती दुहराई गई थी। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट में न्यूलैंड में भी यही गलती की गई थी। बावजूद इसके न्यूलैंड के अधिकारियों द्वारा फिर से इसी गलती को दुहराया जाना काफी आश्चर्यजनक है। एक ही गलती बार-बार दुहराये जाने को खेल प्रेमियों ने लापरवाही से जोड़कर देखा है। भारतीय खेल प्रेमियों ने न्यूलैंड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

It happened on the eve of the first test match at Newlands. And now yet again it happened on the eve of the third ODI between #INDvSA at the same venue. Hope the tricolour is hoisted correctly before the match gets underway. @BCCI @OfficialCSA pic.twitter.com/sFSBoWQOV1

— Debasis Sen (@debasissen) February 7, 2018