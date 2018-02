Ind vs SA 3rd ODI: 124 रनों से जीता भारत, चहल और कुलदीप ने 4-4 विकेट लेकर किया कमाल

Cricket Score, India vs South Africa 3rd ODI Live (इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका लाइव स्कोर): दक्षिण अफ्रीका-भारत के बीच बुधवार (7 फरवरी) को न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान पर तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 303 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका को 100 रन के अंदर ही 4 झटके लगे। क्रीज पर डेविड मिलर और जोंडो मौजूद हैं। मेजबान टीम को हाशिम अमला (1) के रूप में जल्द पहला झटका लगा। वहीं मार्करम 32 रन टीम के खाते में जोड़ सके।

बता दें कि टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित मैच के पहले ही ओवर में बगैर खाता खोले आउट हुए। हालांकि दूसरे विकेट के लिए विराट कोहली और शिखर धवन (76) के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूती दी। भारत को इसके बाद अजिंक्य रहाणे (11) और हार्दिक पांड्या (14) के रूप में झटके लगे। विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए 159 गेंदों में 160 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से जेपी ड्यूमिनी को 2, जबकि कगिसो रबाडा, क्रिस मॉरिस, आंदिले फेहुलकवायो और इमरान ताहिर को 1-1 सफलता हासिल हुई।

Ind vs SA 3rd ODI: विराट कोहली ने ठोका 34वां शतक, इस साउथ अफ्रीका दौरे में बनाए 604 रन

India vs South Africa 3rd ODI: चहल और कुलदीप की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को दी 124 रनों से मात

#TeamIndia win the 3rd ODI by 124 runs. Lead the six-match ODI series

3-0 #SAvIND pic.twitter.com/AVqQopWgHv

— BCCI (@BCCI) February 7, 2018