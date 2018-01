भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली के आउट पर होने भारत पर हार के बादल मडराने लगे हैं। क्रिकेट प्रशंसकों के साथ खुद पूर्व क्रिकेटरों ने भी कोहली के आउट होने के बाद निराशा व्यक्त की है। क्रिकेट कमेंटटेटर आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा है कि कोहली आउट और सब खत्म। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे मोहम्मद कैफ ने लिखा है, ‘दुर्भाग्य से सब खत्म हो गया। कोहली चले गए, भारत चला गया।’ सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, ‘विराट कोहली ने महत्वपूर्ण पारी खेली। अगर हम अच्छी गेंदबाजी करते तो हमारे पास एक मौका होता कुछ स्पेशल करने का।’

दरअसल भारत ने दक्षिण अफ्रीका के मुश्किल 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में 35 रन पर तीन विकेट गवां दिए। इसमें कप्तान विराट कोहली का भी विकेट शामिल है। दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 11 जबकि पार्थिव पटेल पांच रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत को जीत के लिए अब भी 252 रन चाहिए। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच हार चुकी टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट में मुश्किल हालत होने पर ट्विटर पर अन्य यूजर्स ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

ट्विटर यूजर राहुल लिखते हैं कि उन्हें लगता है कि रोहित शर्मा के होते हुए अभी उम्मीदें बनी हुई हैं। वह बुधवार को महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे। एक ट्वीट में लिखा होगा डेल स्टेन की जरूरत ही कब हो होगी जब आप ऐसा खेल रहे हैं। सर जडेजा लिखते हैं, ‘केएल राहुल, मुरली विजय और विराट कोहली आउट हो गए। यहां से जीतना मुश्किल होगा।’ नंदनी लिखती हैं, ‘कोहली आउट, खेल खत्म।’

देखें ट्वीट्स-

Unfortunately it’s all over. Kohli gone, India gone . — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 16, 2018

That one person in every group project, who doesn’t work but always blames others. #SAvInd pic.twitter.com/5hPG9kcJTk — SAGAR (@sagarcasm) January 15, 2018

When I die I want Parthiv Patel to lower me into my grave so he can let me down one last time -Kohli#SAvIND pic.twitter.com/zIs26oKQWD — ambar_hitman (@ambar_hitman) January 15, 2018

Parthiv Patel v Dinesh Karthik, longest running saga in Indian Cricket. They were competing to be India’s No.1 Test keeper two years before Dhoni debuted and they’re still at it three years after Dhoni retired #SAvIND #dkvspp — Bharat Sundaresan (@beastieboy07) January 16, 2018

Ngidi got pretty emotional after taking Kohli’s wicket. It is his first Test after all. #SAvInd pic.twitter.com/QzltblzDVe — The Field (@thefield_in) January 16, 2018

Important innings played by @imVkohli. If we bowl well, we have a chance to do something special. Come on guys!! #SAvIND — sachin tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2018

I think there is still small hope in every rohit Sharma fan’s heart that he will play great inning tomorrow. #SAvIND — Rahul (@Rahulnowonline) January 16, 2018

India 35-3 At Stumps On Day 4

Still Needs 252 Runs To Win.

It’s Difficult To Win From Here As KL Rahul, Murali Vijay And Virat Kohli All Departed.

What’s You Think? #INDvSA #SAvsIND #INDvsSA #SAvIND IND vs SA — Sir Ravindra Jadeja (@SirrrJadeja) January 16, 2018

