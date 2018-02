Ind vs SA: विकेटकीपर रहते छक्के मारने में धोनी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, विश्व में दो ही खिलाड़ी हैं आगे

India vs South Africa 2nd T20 Match Squad, Ind vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मैच में पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरा छक्का मारते ही अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। क्रिकेट के छोटे से प्रारूप में धोनी इंग्लैंड के जोस बटलर को पछाड़ते हुए अब टी-20 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक छक्के लगाने के वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टी-20 में विकेटकीपिंग करते हुए धोनी अबतक 44 छक्के लगा चुके हैं जबकि बटलर का रिकॉर्ड 43 छक्के लगाने का था। हालांकि विश्व में चोटी का रिकॉर्ड अफानिस्तान के मोहम्मद शहजाद के नाम है, जिन्होंने 86 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैक्कुलम हैं जो 58 छक्के लगा चुके हैं।

Most sixes by wicket keepers in T20Is

68 – Mohammad Shahzad

58 – Brendon McCullum

44 – MS DHONI*

43 – Jos Buttler

