Ind vs SA 3rd Test: ‘खतरनाक’ पिच पर भी जमे रहाणे-भुवनेश्वर, टीम ने खड़े होकर बजाईं तालियां, वीरू ने बताया- दबंग

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉन्डर्स के पिच पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन इसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों की दिलेरी के तौर पर याद रखा जाएगा। एक ऐसी पिच, जिस पर बल्लेबाजी जारी रखने के लिए अंपायर भी आश्वस्त नहीं थे, उस पर टीम इंडिया ने न केवल बल्लेबाजी की, बल्कि एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे हासिल करने में साउथ अफ्रीकी टीम को बड़ी मुश्किलें आनी वाली हैं। खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर 238 रन बना लिए थे। तीसरी पारी के शुरुआत से ही पिच पर असमान उछाल नजर आई। कई बार गेंद टप्पा खाने के बाद बिलकुल नीचे रह जाती तो कई बार ऊपर आकर बल्लेबाजों को चोटिल भी किया। मुरली विजय, विराट कोहली, रहाणे को गेंद लगने की वजह से कई बार चोटें तक आई, लेकिन वे डटे रहे। विराट कोहली 41 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर बोल्ड हुए। उनके बाद भुवनेश्वर ने मोर्चा संभाला और असमान उछाल वाली इस पिच पर बल्लेबाजी जारी रखी।

पिच पर बड़ी-बड़ी दरारें साफ नजर आईं। कमेंटेटर्स से लेकर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पिच की जमकर आलोचना की। एक वक्त तो ऐसा आया कि जब अंपायर ने बल्लेबाजों को बुलाकर उनकी राय पूछी। रहाणे ने अंपायर के कंधे पर हाथ रखा और मानो कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उधर, कप्तान कोहली ने भी ड्रेसिंग रूम से इशारा किया कि बल्लेबाजी जारी रहेगी। इसके बाद, बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाना जारी रखा।

शमी ने उतरते ही छक्का जड़ा, पूरे पूरे मैच का भी पहला छक्का था। कोहली जहां ड्रेसिंग रूम में बेहद खुश नजर आए, वहीं टि्वटर यूजर्स ने भी रहाणे के तारीफों के पुल बांध दिए। फैंस ने पहले दो टेस्ट मैचों में रहाणे को ड्रॉप करने के लिए सिलेक्टरों को कोसा। वहीं, बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने विराट कोहली की बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की। पूर्व क्रिकेटर सहवाग भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रहाणे और भुनवेश्वर को ‘दबंग’ बताया। रहाणे जब 48 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम लौटे तो पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं।

Amazing skills from Ajinkya Rahane and Bhuvneshwar Kumar , truly Dabangg. The resolve and determination will make every cricket lover proud, even though SA have been sloppy — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 26, 2018

A brilliant knock from Ajinkya Rahane comes to an end. #SAvIND pic.twitter.com/dySMxaJOh9 — CricTracker (@Cricketracker) January 26, 2018

Out of form ? Other Players : Give me a home series vs SL to bat. Ajinkya Rahane : Give me a green top in South Africa to bat. — Nikhil Chandra (@anikhilchandra) January 26, 2018