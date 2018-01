Ind vs SA 1st Test: दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ गेंदबाज डेल स्टेन को लगी चोट, पहुंचे अस्पताल

केपटाउन टेस्ट पर पकड़ मजबूत कर रहे दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बुरी खबर है। टीम के गेंदबाज डेल स्टेन शनिवार को मैच के दौरान चोटिल हो गये हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मुताबिक उनके पैर की एक्स रे की जा रही है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ट्वीट किया, ‘डेल स्टेन को बायीं एड़ी में चोट लगी है, उन्हें स्कैनिंग के लिए ले जाया गया ताकि पूरी स्थिति का पता लगाया जा सके। क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस बारे में और अपडेट देगा।’ बता दें कि डेल स्टेन चोट की वजह से लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। बड़े दिनों बाद उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन चोट का चक्कर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है।केपटाउन टेस्ट में डेन स्टेन ने भारत के दो अहम विकेट लिये। डेस स्टेन ने टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को आउट किया था। दूसरे दिन उन्होंने रिद्धीमाना साहा का विकेट लिया।

Official Update: Dale Steyn has a bruised left heel and has been taken for scans for further investigations. CSA will give an update when available. #ProteaFire pic.twitter.com/z1GBiPHtAe

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 6, 2018