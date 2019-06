भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच विश्व कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को डकर्थ लुईस नियम के हिसाब से 89 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम को बुलाया। भारत का पारी की शुरुआत बेहतरीन रही। शिखर धवन की जगह केएल राहुल आए ओपनिंग करने और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। और दूसरे विकेट के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 98 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद एक दिलचस्प वाकया मैदान पर हुआ जब विराट कोहली नॉट आउट होते भी कंफ्यूज होकर पवेलियन लौट।

भारतीय कप्तान विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में रविवार को खुद ही क्रीज छोड़कर पवेलियन लौट गये जबकि बाद में रीप्ले से साफ हो गया कि उन्होंने ऐसा करके गलती की क्योंकि गेंद उनके बल्ले से लगकर नहीं गयी थी। कोहली तब 77 रन पर खेल रहे थे जब उन्हें लगा कि तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का बाउंसर उनके बल्ले से लगकर विकेटकीपर सरफराज अहमद के पास पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपील की लेकिन अंपायर मारियास इरासमुस ने उंगली नहीं उठायी। कोहली ने हालांकि अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं किया और वह क्रीज छोड़कर चले गये। रीप्ले से हालांकि साफ हो गया कि कोहली ने गलती की क्योंकि अल्ट्रा ऐज में प्रणाली में स्पष्ट नजर आ रहा था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। कोहली को बाद में पता चला तो वह भारतीय पवेलियन में अपने बल्ले को झटककर देख रहे थे जिससे हल्की आवाज आ रही थी। संभवत: इसी आवाज से वह भ्रमित हो गये थे। बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनके बल्ले की इस कमी को देखा।

अपनी इस पारी के दौरान एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले कोहली हालांकि 48वें ओवर में आउट हुए थे और इसलिए भारत को अधिक नुकसान नहीं हुआ।विराट कोहली के इस तरह आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी खींझ निकालते नजर आए। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि विराट कोहली को नोबल दे दो। इस दौरान कुछ ऐसे फनी कमेंट आए…

