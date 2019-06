India vs Pakistan, ICC World Cup 2019: भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने रविवार (16 जून, 2019) को भारतीय प्रशंसकों के दिलों में एक ना भूलने वाली छाप छोड़ी। उन्होंने विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज का विकेट झटक लिया। शंकर ने एक शानदार शुरुआत करते हुए अपनी पहली ही गेंद पर इमाम-उल-हक को आउट कर दिया। यह विकेट अपने आप में भी बहुत खास था। दरअसल हाई-टेंशन मैच में पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर के दौरान भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो गए जिससे उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। कुमार के फील्ड छोड़ने पर भारतीय प्रशंसक खासे चिंतित हो गए।

इसपर कप्तान कोहली ने उनका ओवर पूरा करने के लिए विजय शंकर को बुलाया। मगर उन्होंने सबको चौंकाते हुए इमाम-उल-हक को चलता कर दिया। विजय शंकर विकेट झटक चुके हैं इसका यकीन दोनों टीमों के प्रशंसकों को भी नहीं हुआ कि आखिर हुआ क्या। बरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट करने पर सोशल मीडिया में ट्विटर यूजर्स वियज शंकर पर जमकर मजे ले रहे हैं।

खास बात है बल्लेबाजी के दौरान विजय शंकर कुछ खास नहीं कर सके और अपनी पूरी पारी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने जूझते नजर आए। उन्होंने 15 गेंदें खेली और महज 15 रन ही बनाए हैं, वो भी आखिरी के ओवर्स में। हालांकि गेंदबाज में कमाल दिखाने पर भारतीय शंकर खूब खुश हुए। ट्विटर पर भारतीय प्रशंसकों ने शंकर पर खूब मजे लिए। ट्विटर लोग मजेदार जीआईएफ के साथ उनकी तारीफ कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि कैसे शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार की चोट ने उनके पक्ष में काम किया और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

देखें कुछ मजेदार ट्वीट-

isne kaise wicket le liya be? maine to mazak mazak mein bowling karne di isko.. #IndiaVsPakistan #INDvPAK pic.twitter.com/hv3DCyqO3a — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) June 16, 2019

Indian fans trying to figure out Vijay Shankar’s 3D performance using 3D glasses.. pic.twitter.com/JGL3xLy7zp — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) June 16, 2019

Kohli be like are kaam aa gaya pic.twitter.com/9g5UF9ghYk — Chandan Singh (@Mahadev1487) June 16, 2019

Replaced injured Shikhar Dhawan, replaced injured Bhuvi to get his first ball of the World Cup and takes a wicket on it. When life gives you opportunity grab it like Vijay Shankar #INDvPAK #INDvsPAK #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/8qvfvtR7ER — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) June 16, 2019

Vijay Shankar got the wicket on his very first delivery!!! I hope Rayudu is watching with his 3D glasses on. #IndvPak — Monica (@monicas004) June 16, 2019

*Vijay Shankar took wicket in the very 1st ball of WC debut *#IndiaVsPakistan pic.twitter.com/omCxMduNch — Chris Cardoz (@ChrisCardoz) June 16, 2019

