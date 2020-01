Ind vs NZ, India vs New Zealand T20 ODI And Test, 2020 Schedule, Time Table, Fixtures, Date: भारतीय क्रिकेट टीम को 24 जनवरी से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड दौर में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलना है। इस दौरे के लिए टीम का चयन रविवार को किया जायेगा। टी-20 वर्ल्ड कप से पहले यह भारतीय टीम के पास खुद को और बेहतर करने का शानदार मौका होगा। वेस्टइंडीज और श्रीलंका को टी-20 में मात देने के बाद भारतीय टीम की कोशिश न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी हो सकती है। धोनी को अगर टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने साथ बनाए रखना चाहती है तो सिलेक्टर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें एक अवसर जरूर देना चाहेंगे। सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग मुंबई में होनी है और इस मीटिंग में धोनी के उपर चर्चा होना लाजमी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच 19 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा और पूरी संभावना है कि मैच के अगले दिन भारतीय टीम न्यू जीलैंड के लिए उड़ान भरेगी।