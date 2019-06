World Cup 2019 , IND vs NZ : यहां जानिए दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन।

Ind vs NZ, India vs New Zealand Today Cricket Match, Playing 11 LIVE Score Updates: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 18वें मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड का आमना-सामना टेंटब्रिज के मैदान पर गुरुवार को खेला जाएगा। विश्व कप में यह आठवीं बार होगा जबकि न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने होंगे। भारत ने अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर इस विश्व कप में अपने दूसरी जीत दर्ज की। वहीं न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड अपने तीनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है तो वहीं टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीतकर चौथे स्थान पर।

न्यूजीलैंड ने इस विश्व कप में अबतक अपने सारे मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराकर अंक तालिका में सबसे ऊपर है।बारिश के कारण अभी तक इस विश्व कप में तीन मैच रद्द हो चुके हैं। गुरुवार को बारिश एक बार फिर इस मुकाबले में खलल डाल सकती है। टीम इंडिया बारिश के कारण बुधवार को फुल मैच प्रैक्टिस नहीं कर सकी।

ये हो सकता है संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंडिया: रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, केदार जाधव, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह ।

न्यूजीलैंड : मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लाथम, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, कॉलिन डी ग्रैंडहोमे, टिम साउथी, लॉकर फर्ग्यूसन, ट्रेंट बाउल्ट।