World Cup 2019, Ind vs NZ ODI Practice Match Squad, Players List: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

World Cup 2019, Ind vs NZ India vs New Zealand ODI Practice Match Squad, Players List, Live Cricket Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को वर्ल्ड कप का तीसरा अभ्यास मैच खेला जएगा। इससे पहले खेले गए दो मैचों में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जीत हासिल करने में कामयाब रही है। प्रबल दावेदारों में शुमार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर वर्ल्ड कप आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। इन दोनों टीमों के बीच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माने जाने वाली पिच केनिंगटन ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा।

हालांकि भारत को अब भी चौथे नंबर को चल रहे संशय को साफ करना है। केनिंगटन ओवल में होने वाले इस मुकाबले में टीम अपने मजबूत गेंदबाजी आक्रमण में प्रयोग के बजाय लोकेश राहुल और विजय शंकर पर ध्यान लगायेगी जो चौथे नंबर के दावेदारों में शामिल हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन-

भारत : विराट कोहली (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), केदार जाधव, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), टाम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डि ग्रांडहोमे, लोकी फर्गुसन, मार्टिन गुप्टिल, मैट हेनरी, टाम लाथम (विकेटकीपर), कोलिन मुनरो, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोल्स।