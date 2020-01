India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st T20, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 : न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से पटखनी दी। 204 रन का पीछा करते हुए केएल राहुल ने टीम के लिए 27 गेंद में ताबड़तोड़ 54 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी टीम के लिए 32 गेंद में 45 रन जड़े। ब्लेयर टिकनर की गेंद पर मार्टिन गप्टिल ने हवा में उड़ते हुए विराट कोहली का कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेजा। गप्टिल ने आगे की तरफ डाइव लगाते हुए शानदार अंदाज में कैच लपका। गप्टिल के इस डाइव को देख भारतीय कप्तान विराट कोहली भी हैारान थे। वहीं कॉलिन मुनरो और कप्तान केन विलियमसन के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने पहले टी-20 मैच में भारत के सामने जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य रखा। मुनरो ने 42 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों के साथ 59 रन बनाए।

वहीं विलियमसन ने 26 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों के साथ 51 रन की पारी खेली। रॉस टेलर 27 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह (31 रन देकर एक विकेट) को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। इससे पहले भारत ने टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने हरफनमौला शिवम दुबे और रंिवद्र जडेजा समेत छह गेंदबाजों का संयोजन उतारा। युजवेंद्र चहल को कुलदीप यादव पर और शार्दुल ठाकुर को नवदीप सैनी पर तरजीह दी गई। ऋषभ पंत को बाहर रखा गया।

न्यूजीलैंड की शुरुआत तेज रही। मुनरो और मार्टिन गप्टिल ने पावरप्ले में 68 रन बनाए। भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में पावरप्ले में न्यूजीलैंड का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। शार्दुल ठाकुर ने 44 रन देकर एक विकेट लिया जबकि मोहम्मद शमी ने 53 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला । भारत ने पहले आठ ओवर में ही छह गेंदबाज आजमा लिए। दुबे ने गप्टिल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा जिनका कैच रोहित शर्मा ने लपका। इसके बाद विलियमसन मैदान पर आये और उन्होंने मुनरो के साथ 24 गेंद में 36 रन जोड़े।

न्यूजीलैंड का स्कोर 13वें ओवर में तीन विकेट पर 117 रन था लेकिन विलियमसन और टेलर ने 28 गेंद में 61 रन की साझेदारी कर डाली । टेलर ने तीन चौके और तीन छक्के लगाये । उन्होंने शमी के 16वें ओवर में 22 रन लिये और 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया यह छह साल में टी20 क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक था। (भाषा इनपुट के साथ)

