India vs New Zealand, Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Semi-Final Live Score: न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 250 से अधिक रनों का लक्ष्य रखने का प्रयास करेगी। न्यूजीलैंड बुधवार को 46.1 ओवर से अपनी पारी आगे बढ़ाएगा। अभी उसने पांच विकेट पर 211 रन बनाये हैं। वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब भारतीय टीम एक वनडे मैच को दो दिनों में पूरा करेगी।

इससे पहले साल 1999 में भारत और इंग्लैंड के बीच बारिश की वजह से मैच दो दिनों तक चला था। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि आज बारिश होने की आशंका बेहद कम है, ऐसे में मैच पूरा होने की पूरी संभावना है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दिए गए टारगेट को चेज कर फाइनल में जगह बनाना चाहेगी।

