Ind vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 मैच लाइव स्ट्रीमिंग।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अय्यर की फॉर्म ने उन सभी चिंताओं को समाप्त कर दिया है। इस बल्लेबाज ने पिछले साल सितंबर से भारत के सभी 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11 पारियों में 34.14 के औसत से दो अर्धशतक जमाए और इनमें उनका स्ट्राइक रेट 154.19 रहा। लोकेश राहुल के विकेटकीपिंग कौशल के साथ मनीष पांडे और दुबे के बारी बारी मैच फिनिश करने की जिम्मेदारियां निभाने से भारत का टी20 बल्लेबाजी लाइन-अप संतुलित लगता है।

पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भारत इस समय 1-0 से आगे जिसे वो अब 2-0 करने की कोशिश में होगी। शमी के अंतिम एकादश में अपना स्थान बरकरार रखने की उम्मीद है इसलिए ठाकुर की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया जा सकता है। भारत के पास वॉशिंगटन सुंदर दूसरा स्पिन विकल्प हैं। अगर भारत अतिरिक्त स्पिनर उतारता है तो ऑलराउंडर शिवम दुबे तीसरे तेज गेंदबाजी का विकल्प होंगे। परिस्थितियों को देखते हुए जडेजा और चहल ने शुक्रवार को अच्छा प्रदर्शन किया था इन दोनों ने एक-एक विकेट लिया। इसके अलावा चहल और कुलदीप एकदिवसीय विश्व कप समाप्त होने के बाद से एक साथ नहीं खेले हैं।

