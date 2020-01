India vs New Zealand Playing 11 LIVE: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को खेला जाना है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास प्लेइंग इलेवन चुनने की समस्या होगी। विराट कोहली की कप्तानी में टीम मंगलवार को ऑकलैंड पहुंची और बुधवार को आराम किया। टीम ने गुरुवार को अभ्यास किया। दूसरी ओर व्यस्तता के कारण टीम प्रबंधन चयन में निरंतरता लाने में कामयाब रहा है चूंकि विश्व कप से पहले उसे सर्वश्रेष्ठ संयोजन तलाशना है। टी20 विश्व कप इस साल अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया में होगा।

शिखर धवन, हार्दिक पंड्या, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार की चोटों के बावजूद वैकल्पिक खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता साबित करके टीम को कमी नहीं खलने दी है। धवन के विकल्प के तौर पर केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद धवन के लौटने पर उनके साथ अच्छी सलामी जोड़ी बनाई जब रोहित शर्मा को आराम दिया गया था। इस बार भी धवन की गैर मौजूदगी में रोहित और राहुल पारी की शुरूआत कर सकते हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन-

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान) , मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर, कॉलिन मुनरो, कोलिन डि ग्रैंडहोम, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनेर, टिम सीफर्ट , हामिश बेनेट, ईश सोढी, टिम साउदी।