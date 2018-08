भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच का खेल बारिश की वजह से पहले दिन नहीं हो पाया। पूरे दिन लगातार हो रही वर्षा के कारण टॉस भी नहीं हो सका। पहले दिन का पूरा खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद अब पूरे मैच में बारिश खलल डाल सकती है। दरअसल, लॉर्डस में अगले चार दिन के मौसम पर नजर डाली जाए तो सिर्फ एक दिन ही धूप निकलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मैच के तीसरे दिन यानी शनिवार को धूप निकलने की पूरी संभावना है। शुक्रवार, रविवार और सोमवार को बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, रविवार को भी मौसम साफ रह सकती है, लेकिन खेल इतने ओवर का हो पाएगा यह कहना बेहद मुश्किल है। वहीं सोमवार यानी कि मैच के निर्णायक वाले दिन बारिश होने की पूरी आशंका है।

ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। गुरुवार को बर्बाद हुए समय की भरपाई के लिए अगले चार दिन में प्रत्येक दिन 96 ओवर का खेल होगा। भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों के फैन्स भी चाहेंगे कि यह मैच पूरा खेला जाए और इस मुकाबले का परिणाम निकले।

A big thank you to everyone who came to Lord’s today.

We’re sorry that you didn’t have any luck with the weather but hope to see many of you again tomorrow or sometime soon #ENGvIND#LoveLords pic.twitter.com/ihafWxGFMT

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 9, 2018