India vs England 2nd Test Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live, Sony Six Live Cricket TV, Sony Ten Sports 3 HD Live TV, इंडिया वस इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों की कलई खोलते हुए इंग्लैंड ने वर्षाबाधित दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजी के दम पर उसे पहली पारी में 107 रन पर आउट कर दिया। कप्तान विराट कोहली भले ही दावा कर रहे हों कि कोई तकनीकी समस्या नहीं है लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की दुर्दशा देखकर ऐसा नहीं लगा। इंग्लैंड के लिये जेम्स एंडरसन ने 20 रन देकर पांच विकेट लिये। एक पारी में पांच या अधिक विकेट लेने का कारनामा उन्होंने 26वीं बार किया। क्रिस वोक्स ने दो जबकि सैम कुरेन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक एक विकेट लिया। बारिश के कारण शुक्रवार को सिर्फ 35.2 ओवर फेंके जा सके।

एंडरसन ने मुरली विजय (0) को बोल्ड करके अपने तेवर जाहिर कर दिये थे । वहीं के एल राहुल पहले सत्र में उनका दूसरा शिकार बने जो आठ रन ही बना सके। चेतेश्वर पुजारा ने 25 गेंद में एक रन बनाया लेकिन वह रन आउट हो गए जब कप्तान कोहली ने पहले रन लेने बुलाया लेकिन बाद में वापिस भेज दिया।

कोहली और अजिंक्य रहाणे (18) ने 13.1 ओवर में 34 रन जोड़े। एंडरसन के अलावा वोक्स ने भी दोनों के लिये काफी मुश्किलें खड़ी की। कोहली 57 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए । वोक्स की गेंद पर कोहली ने स्लिप में जोस बटलर को कैच थमाया। इसके बाद पूरी टीम महज 107 रनों पर सिमट गई।