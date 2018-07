भारतीय टीम के चायनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव इंग्‍लैंड दौरे पर कहर बरपा रहे हैं। टी-20 सीरीज के पहले मैच में 3 जुलाई को कुलदीप ने 5 विकेट झटक इतिहास रच दिया था। कुलदीप टी20 में 5 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले स्पिनर बन गए थे। अगले मैच में उन्‍होंने कोई विकेट नहीं झटका जिसके बाद तीसरे टी20 में कप्‍तान विराट कोहली ने उन्‍हें बाहर बिठा दिया। टी20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी कुलदीप का शानदार प्रदर्शन जारी है।

नॉटिंघम में पहले वनडे के दौरान कुलदीप ने एक ही ओवर में जो रूट और जॉनी बेयरस्‍टो को अपना शिकार बनाया। इंग्‍लैंड की पारी के 25 ओवर पूरे होने तक कुलदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 3 विकेट झटक लिए थे। कुलदीप यादव डेब्‍यू करने के बाद से वनडे में अब तक कुल 42 विकेट ले चुके हैं। उनके डेब्‍यू के बाद विकेट लेने वालों की सूची में कुलदीप पहले नंबर पर हैं।

कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की तारीफ दिग्‍गज क्रिकेटरों ने की। इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन ने लिखा कि कुलदीप को टेस्‍ट टीम में जगह मिलनी ही चाहिए। मोहम्‍मद कैफ ने भी कुलदीप को टेस्‍ट टीम में शामिल करने की तरफदारी की।

3 wkts in 11 Balls for @imkuldeep18 !!!! This chap is already causing chaos .. India must pick him for the Tests !!!! #ENGvIND

A solid , formidable batsman like Joe Root not able to pick and read @imkuldeep18 on two occasions now . All the more reason for India to start playing Kuldeep Yadav consistently in Test Cricket. Will make life difficult for English batsmen #ENGvIND

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 12, 2018