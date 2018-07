इंग्‍लैंड के खिलाफ 12 जुलाई (गुरुवार) से शुरू हो रही एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच से भुवनेश्‍वर कुमार बाहर रह सकते हैं। भुवनेश्‍वर टी20 सीरीज के आखिरी मैच में पीठ में दर्द के चलते नहीं खेले थे। पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में रोहित ने इस बारे में कुछ स्‍पष्‍ट रूप से नहीं बताया। उन्‍होंने कहा, ”भुवी यहां ट्रेन होने आए हैं। वह देखेंगे कि उनके लिए नेट सेशन कैसा जाता है। वह बोलिंग करने की कोशिश करेंगे और तय करेंगे उन्‍हें कैसा लगता है। अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा करने के बाद फिजियो और कप्‍तान फैसला करेंगे, मगर मुझे वह ठीक लग रहे हैं। उम्‍मीद है वह मैदान में उतरने तक तैयार हो जाएंगे।”

मैच से एक दिन पहले भुवनेश्‍वर कुमार टहलते दिखे जबकि बाकी टीम अभ्‍यास कर रही थी। भुवनेश्‍वर के अलावा टीम के दूसरे प्रमुख गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह भी चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हैं। पिछले महीने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्‍हें चोट लगी थी। बुमराह की जगह टी20 टीम में दीपक चहर को जगह दी गई थी मगर उन्‍हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है।

पहले वनडे से पहले अभ्‍यास करती भारतीय टीम:

Game Day today! #TeamIndia looks all set for the 1st ODI against England at Trent Bridge. Are You? LIVE Action in a couple of hours #ENGvIND pic.twitter.com/HdmV8WblF8

— BCCI (@BCCI) July 12, 2018