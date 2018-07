कुलदीप यादव ने इंग्‍लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर पहले एकदिवसीय मैच में इतिहास रच दिया। टी20 क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट लेने के नौ दिन बाद, कुलदीप ने अंग्रेजी बल्‍लेबाजों को फिर पिच पर तारे दिखाए। पहले वनडे में कुलदीप ने 10 ओवर में 25 रन देकर 6 विकेट लिए। यह किसी एकदिवसीय मैच में 6 विकेट लेने वाले विश्‍व के पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। यही नहीं, इंग्‍लैंड में किसी भी स्पिनर का यह सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है। इंग्‍लैंड के खिलाफ किसी स्पिनर ने इससे पहले 6 विकेट नहीं लिए थे। इसके अलावा, विदेश में किसी भी भारतीय स्पिनर का यह सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है। इसके साथ कुलदीप ने भारत के लिए वनडे में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी के टॉप-5 में भी जगह बना ली।

इंग्लैंड ने 49.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 268 रनों का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन कुलदीप यादव ने ऐतिहासिक प्रदर्शन से उसे बड़ा स्‍कोर नहीं बनाने दिया। इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर ने 51 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 53 रनों की पारी खेली। बेन स्टोक्स (50) ने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी की और 103 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके लगाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 93 रनों की भागीदारी की।

What a day for @imkuldeep18 here at Trent Bridge. Picks up his first 5-wkt haul in ODIs and also becomes the first left-arm wrist spinner to pick up 6 wickets in ODI cricket. Follow the game here – https://t.co/iWWklQz7H3 #ENGvIND pic.twitter.com/7eXJQMeKXe — BCCI (@BCCI) July 12, 2018

इन दोनों के अलावा जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टो ने 38-38 रन बनाए। कुलदीप के अलावा भारत के लिए उमेश यादव ने दो विकेट अपने नाम किए। युजवेंद्र चहल ने एक विकेट लिया। एक बल्लेबाज रन आउट हुआ।

What a high quality spin bowling spell from @imkuldeep18 . His top 5 best ODI performances have all come overseas. Katappa ne Baahubali ko kyun maara pata chal gaya, but how to play Kuldeep, England ko abhi nahi. Great effort #ENGvIND pic.twitter.com/PJDDTWoeeI — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 12, 2018

After 38 overs, England were 195/4 & Jos Buttler was looking dangerous. Such was @imkuldeep18 's impact with his wickets, Eng could score only 21 runs , lost 3 wkts in the next 7 overs. Best wishes to India to chase 269#EngvInd — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 12, 2018

(Photo : Twitter/BCCI) (Photo : Twitter/BCCI)

6/25 from 10 overs without conceding a boundary on this small ground. Exceptional stuff from Kuldeep Yadav.#EngvInd — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 12, 2018

6-25 … @imkuldeep18 … !!!!! This lad is going to be a superstar in all formats … #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 12, 2018

