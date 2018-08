VIDEO: हार्दिक पंड्या ने ऐसी गेंद फेंकी कि ऋषभ पंत को लगानी पड़ी छलांग, फिर हंस पड़े दोनों

हार्दिक पंड्या के पांच विकेट की मदद से भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड को पहली पारी में 161 रन पर आउट करके अपनी पकड़ बना ली। पहली पारी में 329 रन बनाने वाली भारतीय टीम के लिए पंड्या ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 रन देकर पांच विकेट लिए। इंग्लैंड ने लंच के बाद दस विकेट गंवा दिए और 38.2 ओवर में पूरी टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि जब इंग्लैंड चार विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाकर खेल रही थी तब कुछ ऐसा घटा कि गेंदबाज हार्दिक पंड्या और विकेटकीपर ऋषभ पंत अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल इस वक्त हार्दिक पंड्या अपनी तीसरा ओवर करा रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर ही इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो चौका जड़ चुके थे। चौथे गेंद पर भी लेग साइट फ्लिक्स मार उन्होंने चौका मारने की कोशिश की। मगर तभी पंत ने लंबी छलाग लगाकर गेंद पकड़ ली। इसपर पंड्या और पंत दोनों हंस पड़े।

यहा देखें वीडियो-

When Hardik Pandya made Rishabh Pant dive for his full stretch! pic.twitter.com/N5rhV3dRcj

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 19, 2018