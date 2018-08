भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। लॉड्स में होने वाले इस मुकाबले से पहले फैन्स के लिए बुरी खबर आ रही है। दरअसल, लॉड्स का मौसम खराब है, जिस वजह से वहां लगातार बारिश हो रही है। दूसरे टेस्ट मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। गुरुवार सुबह यानी मैच से पहले भी वहां बारिश हुई है। बारिश की वजह से मैदान भी गीला हो गया है। बारिश शुरू होने के बाद से ही मैदान को कवर करके रखा गया है। अगर बारिश रुकती है और मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू होती है तो पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को फायदा पहुंच सकता है। पिच को धूप नहीं मिलने की वजह से तेज गेंदबाज को शुरुआती पहले घंटे के दौरान काफी मदद मिलेगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली की कोशिश टॉस जीत पहले गेंदबाजी करने की होगी ताकी वह इन परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठा सकें।

Weather update:

There’s a bit of drizzle in the air at Lord’s at present, but fingers crossed it will soon clear and we can start on time #ENGvIND#LoveLords pic.twitter.com/iuQFRVBCyP

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) 9 अगस्त 2018