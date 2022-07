IND vs ENG 1st T20 Playing 11: रोहित शर्मा की वापसी से इन दो खिलाड़ियों का बाहर होना तय, ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11

India vs England 1st t20 Playing 11, IND vs ENG 1st T20 Playing 11, Today’s Match IND vs ENG 1st T20 Playing 11:डेब्यू का इंतजार कर रहे राहुल त्रिपाठी और अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें पहले मैच में खेलने का मौका मिलने की उम्मीद भी बेहद कम है।

भारत बनाम इंगलैंड प्लेइंग 11। (सोर्स- बीसीसीआई)

