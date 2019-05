World Cup 2019 Practice Match, India vs Bangladesh Live Cricket Streaming: भारत बनाम बांग्लादेश।

India vs Bangladesh Ind vs Ban Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Warm Up Match Live Cricket Score: भारतीय टीम मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच खेल रही है। इस मैच में टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। भारतीय खिलाड़ी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे और बड़ी पारी खेलने का प्रयास करेंगे। भारत की ओर से इस मैच में विजय शंकर और केदार जाधव को अभ्यास करने का मौका दिया जा सकता है।

ये दोनों ही खिलाड़ी चोट की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास के लिए मैदान में नहीं उतर पाए थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली रोहित शर्मा और शिखर धवन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेंगे। रोहित और धवन पहले मैच में जल्द ही पनेलियन लौट गए थे। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल भी फ्लॉप साबित रहे थे।

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप के दसवें अभ्यास मैच को आप मंगलवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।